DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Topraktan çıkan gaz yanıyor

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, topraktan çıkan gaz çakmak çakıldığında yanarken, köylüler orman yangınına karşı taşla kapattıkları alanda araştırma yapılmasını istedi.

Ulus ilçesine bağlı Dodurga Köyü Aslanca Mahallesi'nde yaşayan Zihni Denizli (72), 56 yıl önce mahalleye 3 kilometre uzaklıktaki İlit mevkiindeki tarlada çobanlık yaptığı sırada topraktan gelen sesleri duyunca büyük şaşkınlık yaşadı. O günlerde topraktan gelen sesin gaz çıkışı olduğunu fark eden köylüler topraktaki gazın yandığını tespit etti. Yıllar önce Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından alanda araştırılma yapıldı. Araştırma sonuçları hakkında bilgileri olmayan köylüler, tarladaki alanın sürekli yanması nedeniyle orman yangını çıkarması korkusuyla alanı taş ve toprakla doldurdu.

56 yıl önce tarlada tesadüfen bulduğu alana yeniden giden Zihni Denizli ve arkadaşı Mustafa Bakır , küçük kazma ile yeniden çukuru açarak, gazı ortaya çıkardı. Aynı şekilde seslerin geldiği alandaki toprağın siyah olması ise dikkat çekti. 20 santim çukur kazan Denizli, tekrardan açığa çıkan gazı çakmakla yaktı.1964 yılında topraktan gelen sesle bu alanı keşfettiğini söyleyen Zihni Denizli, "Geçmişte buraya ben hayvanlarımızı otlatırken, bu sesi duydum, sonra buraya geldim. Burada büyük bir çukur oluşmuştu. Bende gelen ses ne acaba diye düşünerek, çakmakla yaktım. O anda kirpiklerim yandı. Burayı keşfettikten sonra buraya Alman mühendis geldi. Burada büyük gaz var dedi ama kendisi de trafik kazasında hayatında kaybetti. Sonra da herhangi bir şey yapılmadı. 56 yıl geçti burası hala yanıyor. Köyde yaşayan insanlarımız burası kendiliğinden yandığı için orman yangını çıkarır diye üzerini taş ve toprakla kapatmış. Bizde açtık, çıkan gaz hala yanmaya devam ediyor ve sürekli bu topraktan fokur fokur ses geliyor. Toprağı kazdıkça simsiyah çıkıyor. Biz devletimizin buraya gelip araştırmasını istiyoruz. Bu çıkan gazın değerlendirilmesini istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Köylülerin ormanda yürümesi-Yanan alandan detay-Zihni Denizli'nin toprağı kazması-Topraktan çıkan alevler-Detay görüntüler-Zihni Denizli ile röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Maske takmadığı için ceza kesen polise beddua etti ÇORUM'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetim yapan polis ekipleri, maske takmayan Alp Ü.'ye para cezası uyguladı. Kimliği yanında olmadığı için polis merkezine götürülmek istenen Alp Ü., polis memuruna "Hastayım ben neden polis merkezine götürüyorsunuz? Sen hastalıktan anlamıyor musun? Allah senin başına da versin" dedi.Kentte polis ekipleri, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetim yaptı. Gazi Caddesi'nde yapılan denetimlerde polisler maske takmayan Alp Ü.'yü durdurdu. Hastanede fizik tedaviden çıktığını söyleyen Alp Ü., polislerle tartıştı. Alp Ü., kimlik isteyen polislere "Kimliğim yanımda yok, kimlik numaramı bilmiyorumö dedi. Alp Ü., polisin kendisini karakola davet etmesi üzerine "Başka zaman giderizö yanıtı verdi. Sağlık sorunu olduğunu söyleyen Alp Ü. Polislere, "Hastayım, neden polis merkezine götürüyorsunuz beni? Sen hastalıktan anlamıyor musun? Allah senin başına da versin o zamanö diye çıkıştı.Çantasından çıkardığı maskeyi takarak telefonla eşini arayıp, kimlik numarasını öğrenen Alp Ü.'ye 392 TL para cezası uygulandı. Cezaya itiraz eden Alp Ü., maske takmanın zorunlu olduğunu hatırlatan polislere, "Zehir mi saçıyoruzö yanıtı verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Maske takmayan vatandaşla polis arasında geçen diyalog-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM

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Eski öğretmen, arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kadını öldürüp, intihara kalkıştı ADANA'nın Kozan ilçesinde, eski öğretmen Erdoğan Küpeli (46), arkadaşlık teklifine olumsuz yanıt veren kasiyer Tuğba Keleş'i (35) çalıştığı markette başından tabancayla vurup, aynı tabancayı kendi başına ateşleyerek, intihar girişiminde bulundu. Keleş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ağır yaralı Küpeli tedavi altına alındı. Hatay'da yaşayan Gülay Mübarek'i (29) 2016 yılında sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sözleşmeli öğretmen Erdoğan Küpeli, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli mesajlar paylaştığı saptanan Küpeli tutuklanarak, Kozan Cezaevi'ne koyuldu. Küpeli, yargılandığı davalarda 'tehdit', 'hakaret' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından toplam 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tahliye edildikten sonra ilçedeki bir yerel gazetenin dağıtım işinde çalışmaya başlayan Erdoğan Küpeli, bugün saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi'ndeki markete gelerek, arkadaşlık teklifine olumsuz yanıt veren kasiyer Tuğba Keleş'i tabancayla başından vurdu. Keleş ağır yaralanırken, Küpeli aynı tabancayı başına ateşleyerek intihar girişiminde bulundu.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Tuğba Keleş ve Erdoğan Küpeli, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Keleş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tedavi altına alınan Erdoğan Küpeli'nin de hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.