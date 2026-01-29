"Gezmeye" diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı - Son Dakika
"Gezmeye" diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı

29.01.2026 16:32
Eyüpsultan'da geçtiğimiz hafta kaybolan 93 yaşındaki Fatma Demircan'ı madde bağımlısı torununun "gezmeye" diye çıkarıp öldürdüğü ortaya çıktı. Bileklerini kesip intihar etmeye kalkışan torun, polis ekiplerince son anda yakalanırken, yanında da cinayeti itiraf eden bir not bulundu. Yaşlı kadının kıyafetleri ve saç örnekleri ise Terkos Gölü'nde bulundu. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

Eyüpsultan'da madde bağımlısı Volkan G.'nin birlikte yaşadığı 93 yaşındaki anneannesi Fatma Demircan'ı gezmeye diye çıkarıp Arnavutköy'de öldürmesi olayına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı. Öldürülüp cesedi göl kenarına bırakılan Fatma Demircan'ın cansız bedenine ulaşma çalışmaları sürerken gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

KARAKOLA GİDİP KAYIP İHBARINDA BULUNDU

Olay, 21 Ocak'ta Eyüpsultan'da meydana geldi. Akşam saatlerinde Gülay G., bir süredir haber alamadığı annesi Fatma Demircan hakkında Eyüpsultan Akşemsettin polis merkezine giderek "Markete gittim, eve döndüğümde annem yoktu" diyerek kayıp müracaatında bulundu.

TORUN, EKİPLERİN RADARINA GİRDİ

İddiaya göre, 93 yaşındaki Fatma Demircan, torunlarından biri olan Volkan G.,(47) ile bir süredir birlikte yaşıyordu. Olay üzerine polis ekipleri jandarmayla iletişime geçerek bir süredir haber alınamayan Fatma Demircan'ın izine ulaşmak için ortaklaşa çalışma başlattı.

Gülay G., haber alamadığı annesi Fatma Demircan'ı oğlu Volkan G., ile birlikte kendi imkanlarıyla aramaya başladılar ardından Arnavutköy Balaban köyüne gittiler. Köydeki vatandaşlarla da iletişime geçip kaybolan Fatma Demircan'ı aradıklarını söylediler. Anne ve oğlunun bu sürede köy muhtarıyla konuştukları da öğrenildi. Gülay G. ve oğlu Volkan G.,nin Arnavutköy'e gidip kayıp Fatma Demircan'ı aramaları üzerine ekipler çalışmalarına bu alanı da ekledi.

BİLEKLERİ KESİLİ HALDE BULUNDU

Fatma Demircan'ın ikamet ettiği Eyüpsultan'daki evine inceleme için giden ekipler, Demircan'la birlikte yaşayan torun Volkan G.,'yi evde baygın ve bilekleri kesili halde buldu. Baygın halde bulunan Volkan G.'nin ardında bir de, "Ben iyi bir adam olamadım, anneanneme bunu yapabildim." yazılı intihar notu bıraktığı öğrenildi. Tedavi için Volkan G., Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki tedavisi tamamlanan Volkan G., ifadesi alınmak üzere emniyete getirildi.

ANNEANNESİNİ ÖLDÜRÜP CESEDİNİ BOŞ ALANA ATMIŞ

Burada ekiplere verdiği çelişkili ifadenin ardından kardeşi Birkan G., annesi Gülay G. ve Babası Veli G.'de gözaltına alındı ve işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerden Volkan G.'nin burada polise verdiği ifadesinde "Anneannesini hava alması için gezemeye çıkardığını, ardından araçla ilerlediği sırada arka koltukta oturan anneannesinin bastonla kendisine vurduğunu, kendisinin de bastonu alıp onun kafasına vurduğunu, hareketsiz kaldığını, ölmüş olacağını düşünerek korktuğunu ve cesedi Arnavutköy ilçesi Balaban köyüne götürdüğünü, boş bir alana bıraktığını sonrasında ise oradan ayrıldığını ve cesede ne olduğunu hatırlamadığını söyledi. Volkan G.'nin ifadesinin devamında ertesi gün boş alana bıraktığı cesedi mezara gömmek için bir markete gidip kazma kürek ve mezar çiçeği aldığını söylediği de öğrenildi.

YAŞLI KADININ EŞYALARI GÖL KENARINDA BULUNDU

Savcı eşliğinde yapılan keşif çalışmaları kapsamında Volkan G., polis ekipleriyle birlikte Arnavutköy ilçesi Balaban köyünde bulunan Terkos Gölü çevresine gidildi ve yer gösterimiyle Volkan G., cinayeti nasıl işlediğini o gün neler yaşandığını anlattı. Volkan G.'nin anlattıklarından hareketle ekipleri iş makinesi ve kadavra köpekleri ile birlikte göl çevresine yoğunlaştı. Köpekler eşliğinde yapılan çalışmalarda köpeklerin tepki verdiği yerde torunu tarafından öldürüldüğü iddia edilen Fatma Demircan'a ait kıyafetler ve saç örnekleri bulundu. Bulunan örnekler olay yeri inceleme ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak eşleştirme amaçlı incelenmek üzere Adli Tıpa gönderildi.

5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Fatma Demircan'ın öldürülmesine ilişkin torunları Volkan ve Birkan G., kızı Gülay G. ve Damadı Veli G.' ve Volkan G'nin eski eşi Meltem Y. Gözaltına alınmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

