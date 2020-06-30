TOSB ile MTOSB arasında "Kardeş OSB" protokolü imzalandı - Son Dakika

TOSB ile MTOSB arasında "Kardeş OSB" protokolü imzalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde altyapı çalışmaları süren Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) ile Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTSOB) arasında "Kardeş OSB" protokolü imzalandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde altyapı çalışmaları süren Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) ile Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTSOB) arasında "Kardeş OSB" protokolü imzalandı.

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Vali Ali İhsan Su, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen imza töreninde, kentte organize sanayi bölgesi sayısının hızla arttığını söyledi.

Anamur ve Erdemli ilçelerinde de OSB kurulacağını belirten Su, TOSB'nin yapım çalışmalarının çok hızlı bir şekilde ilerlediğini ve yakın zamanda altyapı ihalelerini gerçekleştirileceğini kaydetti.

Vali Su, yapılacak yeni OSB'lerle yeni istihdam, üretim ve ihracat gerçekleşeceğini vurgulayarak, "Mersin'imize yoğun bir yatırımcı talebi var. Çok iyi bir durumdayız. Yeni organize sanayi bölgeleri yeni üretim, istihdam, katma değer ve daha çok kalkınma demektir. Tüm bu çalışmalara destek veren öncülük eden Sayın Lütfi Elvan'a çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Mersin'in üreten ve üretken bir kent olduğunu belirtti.

MTOSB Başkanı Sabri Tekli ise bölgenin kalkınması konusundaki hedeflerine emin adımlarla yürüdüklerini kaydetti.

TOSB Başkanı Ruhi Koçak da bölgelerinde altyapı ve yol çalışmalarının hızla devam ettiğini aktardı.

Konuşmaların ardından "Kardeş OSB" protokolü imzalandı.

Organize Sanayi Bölgesi, Mersin, Tarsus, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 16:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TOSB ile MTOSB arasında 'Kardeş OSB' protokolü imzalandı - Son Dakika

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