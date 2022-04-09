Tosya'dan kapı ihraç edilen ülke sayısı 30'u aştı - Son Dakika
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Tosya'dan kapı ihraç edilen ülke sayısı 30'u aştı

09.04.2022 11:28
Tosya'dan kapı ihraç edilen ülke sayısı 30'u aştı

Türkiye'de kapı üretiminde önemli yere sahip Kastamonu'nun Tosya ilçesinde üretilen oda kapıları, 30'dan fazla ülkedeki yapılarda kullanılıyor.

Türkiye'de kapı üretiminde önemli yere sahip Kastamonu'nun Tosya ilçesinde üretilen oda kapıları, 30'dan fazla ülkedeki yapılarda kullanılıyor.

Ahşap ve ahşap ürünleri denildiğinde ilk akla gelen yerler arasında bulunan Tosya'da günde ortalama 13 bin oda kapısı imal ediliyor.

İlçede ahşap işi yapan 600 civarındaki işletme arasında 18 büyük fabrika da yer alıyor. Ahşap sektöründeki 5 bine yakın çalışanın 3 bin civarındaki bölümü ise ihracat yapan fabrikalarda istihdam ediliyor.

İlçede üretilen kapılar Afrika, Avrupa, Asya ve Amerika kıtalarındaki Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Fas, Tunus, Cezayir, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Güney Afrika, Etiyopya, Fildişi Sahili, Nijerya, Gürcistan, Irak gibi 30'dan fazla ülkeye gönderiliyor.

Tosya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Ekşi, AA muhabirine, ahşap sektöründe ilçenin son yıllarda büyük ivme yakaladığını söyledi.

İlçede küçük atölyelerde başlayan kapı üretiminin zamanla büyük fabrikalara dönüştüğünü vurgulayan Ekşi, "Üreticilerimiz bu işin üzerinde hassasiyetle durmaya başladı. Bu da fabrikalaşmaya yönlendirdi. Türkiye'de pazar bizim elimizde diyebiliriz. Organize sanayide 18 fabrika ahşap sektörüyle alakalı üretim yapmakta. Fabrikalar gün geçtikçe çoğalıyor." dedi.

İlçede ilk kapı ihracatının 1984 yılında Suudi Arabistan'a yapıldığını anlatan Ekşi, şunları kaydetti:

"Bu ihracattan sonra çok mutlu olmuştuk ama şimdi Fas, Tunus, Cezayir, Balkan ülkeleri, Fildişi Sahili, Güney Afrika'ya kapı gidiyor buradan. 30'un üzerinde ülkeye ihracatımız var. Güney Afrika'ya gittiğimizde, 'Bunları birileri yapıyor, buralara birileri kapı gönderiyor. Onlar gönderiyorsa biz daha iyisini yaparız.' dedik. Bize dünyanın hangi ucundan talep olursa bu kapıyı oraya ulaştıracağız. Ulaşabildiğimiz her noktaya ulaşacağız."

Ahşap üzerine faaliyet gösteren firmanın yöneticisi Fevzi Koçkan da 15'ten fazla ülkeye kapı gönderdiklerine işaret etti.

Kapıları son teknolojinin yanında el emeğini de katarak ürettiklerini dile getiren Koçkan, "İşimizi severek yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünler dünyanın dört bir tarafında sergilendiği zaman, otellerde, konutlarda, hastanelerde bu ürünleri gördüğümüz zaman gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

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Güney Afrika, Kastamonu, Türkiye, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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