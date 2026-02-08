Trabzon-Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin horonunu ilgiyle izlediği Talha: Çok mutluyum

TRABZON'da 4'üncü sınıf öğrencisi Talha Galip Batman (10), halk oyunları ekibiyle gittiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen uluslararası programda sergilediği horon performansıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan tarafından ilgiyle izlendi. Sahnedeki ritmi ve uyumuyla protokolün dikkatini üzerine çekip, Erdoğan çiftinden tam not alan Batman, "Cumhurbaşkanımızın önünde oynadığımda çok heyecanlıydım. Ama herkes alkışladı. Cumhurbaşkanımız adımı sordu, 'gurur duyuyoruz, aferin sana' dedi. Çok mutluyum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde geçen ay Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Türkiye ziyareti kapsamında düzenlenen resmi karşılama ve kültürel tanıtım programında 6 farklı ilden halk oyunları ekipleri sahne aldı. Beşikdüzü ilçesinden davet edilen halk eğitim merkezi folklor ekibi de Ankara'da sahneye çıktı. Küçük yaşlardan itibaren halk oyunlarıyla büyüyen ve ailesinin halk oyunlarına olan ilgisi horonla tanışan folklor ekibinin en küçük üyesi Talha Galip Batman, ekip gösterisinin ardından kemençe eşliğinde horon oynadı. Sahnedeki ritmi ve uyumuyla protokolün dikkatlerini çeken Batman, kısa sürede salonun ilgi odağı oldu. Gösterinin ardından Emine Erdoğan, Batman'ı yanına çağırarak sohbet etti. Sohbete katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Batman ile konuşarak kendisini tebrik etti. Sanal medyaya paylaşılan o anlar, izleyenlerin beğenisi topladı.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN ÖNÜNDE OYNADIĞIMDA ÇOK HEYECANLIYDIM'

Talha Galip Batman, horon oynarken mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Abimden öğrenerek horona başladım. Ali Kemal hocam ve diğer hocalarım sayesinde yarışma ve gösterilere gittik. Çok mutluyum. Cumhurbaşkanımızın önünde oynadığımda çok heyecanlıydım. Sonra bana, 'İsmin ne, nereden geldin' diye sordu. 'Gurur duyuyoruz, aferin sana' dedi. Mutlu hissettim. Abimle beraber çalışıyoruz. Hocalarımız ne gösterirse onları yapıyoruz. Ben anaokuluna giderken abimlerin gösterileri oluyordu. Ben de onlara bakarak öğrenmeye çalıştım. Abim evde oynarken onun koluna girdim. Zamanla öğrendim şimdi de yarışma ve gösterilere hazırlanıyoruz. Beni izleyenler mutlu oluyor. 'Aferin sana' deyip, güzel şeyler söylüyor. Horon oynuyorum oynarken mutlu ve heyecanlı hissediyorum ama büyüyünce polis olmak istiyorum" dedi.

'ANNE VE BABADAN GELEN BİR ETKİ'

Beşikdüzü Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları antrenörü, Talha'nın annesi Şennur Kurt Batman, oğlunun horon performansıyla gurur duyduğunu belirterek, "Talha'nın halk oyunlarını sevmesinin nedeni abisidir. Abisi halk oyunlarında oynuyordu. Talha anasınıfına giderken, bizim prova yaptığımız salona geliyordu. Oradakileri görünce bir kenarda oynuyor, onların koluna girmek istiyordu. Çocuklar Talha'yı ittirse de yine oynuyordu. Birinci sınıfa geçince Ali Kemal Hoca onu ekip çalışmalarına aldı. 23 Nisan'daki gösteride Talha'yı oynatmaya karar verdik. O gün oynadı ve çok güzel tepkiler aldık. Böylece anasınıfı da dahil 5 yıldır halk oyunları ekibinin içerisinde çalışıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki performansıyla aşırı derece gurur duydum. Hem kendi çocuğum hem de Beşikdüzü Halk Eğitim Merkezi olarak oradaki tüm çocukların aileleri adına gurur vericiydi. Çok güzeldi. Talha ev içerisinde de çok horon oynuyor hatta diğer yöre oyunlarını da merak ediyor. Açıp izliyor ve oynamaya çalışıyor. Müzik kulağı çok iyi, piyano çalıyor. İyi de bir öğrenci, her türlü programa katılıyor. Eşim de oynuyordu ben de antrenörüm anne babadan gelen bir etkiyle Talha'da böyle yetişti" ifadelerini kullandı.

'GURUR VERİCİ GÜZEL BİR ANI OLDU'

Beşikdüzü Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Savaş Çıtlak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde unutulmaz bir anı yaşadıklarını aktararak, "Çok güzel bir anı oldu, çok duygulandık. Talha, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programın sonunda Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Erdoğan tarafından bizzat protokol masasına davet edildi. Cumhurbaşkanımız, Özbekistan Cumhurbaşkanı ve eşleri tarafından tebrik edildi. Bu gurur verici bir olaydı. Talha çok yetenekli ve sevdiğimiz bir öğrencimiz. Yaklaşık 4 yıldır halk eğitim merkezindeki folklor ekibinde çalışmalarını yürütüyor" diye konuştu.

'YAŞITLARINA ÖRNEK OLDU'

Beşikdüzü Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerinden Ali Kemal Aktaş da Talha Batman'a olan yoğun ilgiden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Talha bizim ilkokuldan beri öğrencimiz. Çok yetenekli, sevecen ve becerikli. Halk oyunlarını da çok seviyor. Özellikle onun yaşındaki çocuklar için çok örnek bir kişilik. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki gösterisi onun yaşındakilerin ilgi odağı oldu. Okullarda öğrenci seçerken zorlanıyorduk, Talha'dan sonra bu iş kolaylaştı. Herkes Talha gibi olmaya çalışıyor. Halk oyunlarında ülke genelinde çocuklara ilgi arttı. Talha da küçük yaşta örnek biri olma yolunda güzel bir model oldu. Cumhurbaşkanımıza birkaç gösterimiz oldu. Kendisi çocuklara karşı çok ilgili. Yoğun temposuna rağmen çocuklarla ve Talha'ya büyük bir ilgi gösterdi. Emine Hanımefendi de Talha'yı yanına çağırdı, tanıştılar. Talha gösterimizde büyük bir ilgi odağı oldu" dedi. (DH