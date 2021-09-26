YALINCAK SAHİL DÜZENLEMESİ UÇURTMA ŞENLİĞİYLE AÇILDI - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Yalıncak Sahil Düzenlemesi Projesi'nin resmi açılışı bugün gerçekleştirildi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, Büyükşehir Belediyesi daire başkanlarının katıldığı açılışa; çocuklar, gençler ve Trabzonlu vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

TRABZON SEMALARI UÇURTMALARLA RENKLENDİ

Yalıncak Sahil Düzenlemesi açılışı kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi tarafından alanda bulunanlara hediye edilen uçurtmalar, Trabzon semalarını renklendirdi. Ayrıca etkinlik boyunca canlı müzik dinletisi, arama kurtarma, dalış ve yelken gösterileri gerçekleştirildi.

ESKİ HALİNİ BİLENLER İNANAMIYOR OLABİLİR

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, açılışta yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı; "Büyükşehir kalitesi ve Büyükşehir vizyonuyla projelendirilen ve bugün hayata geçirilen bir önemli yatırımın açılışında beraberiz. Çocuklarımızla, gençlerimizle ve hemşehrilerimizle böyle bir etkinlikte bir arada bulunmak çok memnuniyet verici. Buranın eski halini bilenler, şu anki haline benim gibi inanamıyor olabilirler. Hakikaten bu sahil alanı çok farklı bir noktaya taşınmış oldu. Yaklaşık 35 bin metrekarelik bir alanda düzenleme yaptık. Burada sadece bir plaj çalışması yapılmadı, aynı zamanda vatandaşlarımızın yaz kış hizmetinde olacak 1 kilometreye yakın bir sahil düzenlemesi gerçekleştirildi. "

GANİTA-FAROZ PROJESİ HIZLA DEVAM EDİYOR

"Trabzon'da hemşehrilerimizin bize ilettiği en temel ihtiyaçlardan ve taleplerden bir tanesi sahil düzenlemeleridir. Biz de vatandaşlarımızın bu taleplerine cevap verecek projeleri süratle başlattık. Bugün bunlardan bir tanesini hizmete açıyoruz. Ama diğer taraftan Ganita-Faroz arasındaki 3 kilometrelik sahil alanındaki düzenleme çalışması son sürat devam ediyor. İnşallah Ganita'yı da o eski Ganita haline tekrar döndüreceğiz ve önümüzdeki yıl bu zamanlara geldiğimizde Trabzon artık Ganita'dan Faroz'a kadar Doğu Karadeniz'in hatta Karadeniz'in en muhteşem sahil düzenleme alanlarından birine kavuşmuş olacak. "

HEDEFİMİZ YOMRA'DAN AKÇAABAT'A KESİNTİSİZ SAHİL DÜZENLEMESİ

"Devamında Faroz'dan Akyazı'ya kadar oradaki dolgu alanını tamamlıyoruz. Bir taraftan da Akyazı'dan Akçaabat'a kadar Yıldızlı, Söğütlü alanlarında da Akçaabat Belediyemize birlikte son sürat bir sahil düzenlemesi çalışması devam ediyor. Dolayısıyla hedefimiz ilk etapta Yomra'dan Akçaabat'a kadar kesintisiz bir sahil düzenlemesi ile bu bölgenin en uzun ve en güzel sahilini şehrimize kazandırmak. Burada inşallah önümüzdeki yaz aylarının başından itibaren çok daha canlı günler, çok daha keyifli anlar yaşanacak. İnsanlarımızın Trabzon'da ilk kez bu kadar uzun ve her yönüyle düzenlenmiş bir alana kavuşması bizim hedefimizdi. Bugün bunu gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. "

SAHİLLERİ GERÇEK SAHİPLERİNE TESLİM EDECEĞİZ

"Buralarda bu düzenleme yapılmadan önce birtakım özel kuruşluların sahillerimizi adeta parsellediği bir görüntü vardı. Bunu ifade etmeden geçemeyeceğim. Dikine denizin kapatıldığı, benim bile geldiğimde geçemediğim, önüme tel örgülerin çıktığı bir vaziyetti burası. Biz burayı bu hale getirirken çok zorluklarla da karşılaştık. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Trabzon'da iş yapmak öyle çok kolay bir şey değil. Ama bütün zorluklara, engelleme çabalarına rağmen irademizi ortaya koyduk ve kararlı bir şekilde bahsettiğim engelleri tek tek ortadan kaldırdık. ve burayı gerçek sahiplerine yani siz değerli hemşehrilerimizin hizmetine bugün sunmuş olduk. ve iddia ile ifade etmek istiyorum ki bundan sonra da gerek batıya gerek doğuya doğru bu sahillerdeki işgalleri bir bir ortadan kaldıracağız. Sahilleri gerçek sahiplerine yani Trabzon halkına teslim etmeye devam edeceğiz. "

TRABZON HALKI TEŞEKKÜR ETTİ

Yalıncak Sahil Düzenlemesini çok beğenen Trabzonlular, Başkan Zorluoğlu'nun konuşmasının ardından bizzat yanına giderek teşekkür ettiler. Şehrin yeniden denizle buluşması için yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını dile getiren Trabzon halkı, "Başkanımızın konuşmasındaki 'Sahilleri gerçek sahiplerine teslim edeceğiz' sözleri bizler için çok kıymetli. Trabzon sahilini tel örgülerden kurtarmak için gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

BAŞKAN ZORLUOĞLU FİDAN DİKTİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, fidan dikme etkinliğine katılarak, fidanları toprakla buluşturdu. Başkan Zorluoğlu ayrıca Yalıncak Sahil Düzenlemesi proje ekibi ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

TARİH : 26. 09. 2021