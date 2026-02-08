Trabzon\'da Balık Çeşitliliği Artıyor

TRABZON'da balık tezgahlarındaki çeşitlilik sürüyor. Vatandaşlar tercihini en çok mezgit ve istavritten yana kullanıyor.

Denizlerde bu yıl bolca avlanan istavrit tezgahlarda yerini korurken, başta mezgit olmak üzere; levrek, somon, çupra, tirsi ve hamsi de tezgahları süsleyen diğer balıkların arasına girdi. Trabzon Balıkçılar Hali'nde istavritin kilosu 100, mezgidin 300, tirsinin 250, barbun ve somonun 400, levreğin 550, alabalığın 300 ve çupranın kilosu da 500 liradan satılırken, şoklu hamsinin kilosu 100, taze ve az gelen hamsinin kilosu ise 300 liradan satışa sunuluyor.

'DENİZ BALIK KAYNIYOR'

Balıkçı Turgay Memiş, denizde balık bolluğu olduğunu ifade ederek, "Son 30 yılın en fazla hamsisi bu yıl çıktı. Allah'a şükür, Karadeniz halkı hamsiye doydu ve neredeyse bıktı. 1 ay önceye kadar hamsi geliyordu. Şu an gelenler buzhanelerde kalan şoklu hamsiler. Ara sıra da çok az canlı hamsi geliyor. Onun da kilosu 300 lira. Mezgit ve istavrit de çok sık geliyor. Son günlerde hava şartları da kötü ilerledi ama kayıkçıların radarı var. Denizin ne tarafında balık olduğunu evinden radara bakarak görüyor. Hava şartları bozuk olsa da bolca mükemmel bir istavrit geliyor. Bu demek oluyor ki denizde balık kaynıyor. Fiyatlarda normal" dedi.

'İSTAVRİT BOLCA ÇIKMAYA DEVAM EDER'

Mehmet Can Örseloğlu, sezon sonuna kadar istavritin bolca avlanacağını belirterek, "Hamsinin erken çıkmasıyla gitmesi bir oldu. Son 2 aydır hamsi oranı düşük. Bugün az da olsa geldi. Kilosunu da 300 TL'den satıyoruz. İstavrit de bol gelince ön plana çıktı. Mezgit, barbun, çinekop türleri de geliyor. Vatandaşlarda istavrit talep ediyor. Hamsi hem az hem de fiyatı biraz pahalı. Hamsinin az geleceği belli, bu şekilde devam edecek gibi duruyor. İstavrit bolca çıkmaya devam eder" ifadelerini kullandı.

'BU YIL SIKÇA BALIK YEDİM'

Müşteri Hüseyin Kuruca, bu yıl sıkça balık tükettiğini ifade ederek, "Tezgahları iyi gördüm. Hamsi almaya geldik ama bakacağız. Balık da alacağız. Hamsi pek yok. Fiyatlar da normal duruyor. Bu yıl hamsi ve diğer balık çeşitlerinden sıkça yedik" diye konuştu.