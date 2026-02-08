Trabzon'da Balık Çeşitliliği Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trabzon'da Balık Çeşitliliği Artıyor

Trabzon\'da Balık Çeşitliliği Artıyor
08.02.2026 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da mezgit ve istavrit tercih ediliyor, hamsi az ve fiyatlar stabil kalıyor.

TRABZON'da balık tezgahlarındaki çeşitlilik sürüyor. Vatandaşlar tercihini en çok mezgit ve istavritten yana kullanıyor.

Denizlerde bu yıl bolca avlanan istavrit tezgahlarda yerini korurken, başta mezgit olmak üzere; levrek, somon, çupra, tirsi ve hamsi de tezgahları süsleyen diğer balıkların arasına girdi. Trabzon Balıkçılar Hali'nde istavritin kilosu 100, mezgidin 300, tirsinin 250, barbun ve somonun 400, levreğin 550, alabalığın 300 ve çupranın kilosu da 500 liradan satılırken, şoklu hamsinin kilosu 100, taze ve az gelen hamsinin kilosu ise 300 liradan satışa sunuluyor.

'DENİZ BALIK KAYNIYOR'

Balıkçı Turgay Memiş, denizde balık bolluğu olduğunu ifade ederek, "Son 30 yılın en fazla hamsisi bu yıl çıktı. Allah'a şükür, Karadeniz halkı hamsiye doydu ve neredeyse bıktı. 1 ay önceye kadar hamsi geliyordu. Şu an gelenler buzhanelerde kalan şoklu hamsiler. Ara sıra da çok az canlı hamsi geliyor. Onun da kilosu 300 lira. Mezgit ve istavrit de çok sık geliyor. Son günlerde hava şartları da kötü ilerledi ama kayıkçıların radarı var. Denizin ne tarafında balık olduğunu evinden radara bakarak görüyor. Hava şartları bozuk olsa da bolca mükemmel bir istavrit geliyor. Bu demek oluyor ki denizde balık kaynıyor. Fiyatlarda normal" dedi.

'İSTAVRİT BOLCA ÇIKMAYA DEVAM EDER'

Mehmet Can Örseloğlu, sezon sonuna kadar istavritin bolca avlanacağını belirterek, "Hamsinin erken çıkmasıyla gitmesi bir oldu. Son 2 aydır hamsi oranı düşük. Bugün az da olsa geldi. Kilosunu da 300 TL'den satıyoruz. İstavrit de bol gelince ön plana çıktı. Mezgit, barbun, çinekop türleri de geliyor. Vatandaşlarda istavrit talep ediyor. Hamsi hem az hem de fiyatı biraz pahalı. Hamsinin az geleceği belli, bu şekilde devam edecek gibi duruyor. İstavrit bolca çıkmaya devam eder" ifadelerini kullandı.

'BU YIL SIKÇA BALIK YEDİM'

Müşteri Hüseyin Kuruca, bu yıl sıkça balık tükettiğini ifade ederek, "Tezgahları iyi gördüm. Hamsi almaya geldik ama bakacağız. Balık da alacağız. Hamsi pek yok. Fiyatlar da normal duruyor. Bu yıl hamsi ve diğer balık çeşitlerinden sıkça yedik" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Denizcilik, Trabzon, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Balık Çeşitliliği Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
Konuşma Terapisti Mehmet Emrah Cangi: Akıcı konuşmayan biri de deha olabilir Konuşma Terapisti Mehmet Emrah Cangi: Akıcı konuşmayan biri de deha olabilir
ABD’den, İran ile ticaret yapan ülkelere ek vergi ABD'den, İran ile ticaret yapan ülkelere ek vergi
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Tahran’daki askeri tesiste yangın Tahran'daki askeri tesiste yangın
Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar! Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi
İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri

10:12
Bu nasıl iş Savcılık Epstein’ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş
Bu nasıl iş! Savcılık Epstein'ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş
09:26
Tether’den Türkiye’de tarihi operasyon 500 milyon dolar değerindeki varlık donduruldu
Tether'den Türkiye'de tarihi operasyon! 500 milyon dolar değerindeki varlık donduruldu
08:40
Yıllar sonra bir ilk Kadir Şeker bakın nerede görüntülendi
Yıllar sonra bir ilk! Kadir Şeker bakın nerede görüntülendi
08:26
“Balıklarını bana sat“ dedi, sonra yaptıkları Galata Köprüsü’nü karıştırdı
"Balıklarını bana sat" dedi, sonra yaptıkları Galata Köprüsü'nü karıştırdı
07:04
Prens Andrew’un eski sevgilisi: Epstein ölmedi, İsrail’de yaşıyor
Prens Andrew'un eski sevgilisi: Epstein ölmedi, İsrail'de yaşıyor
06:28
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor Masada oturan 2 kişiye bakın
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Masada oturan 2 kişiye bakın
06:06
Korkulan olmadı ABD ve Rusya’dan tarihi nükleer anlaşması
Korkulan olmadı! ABD ve Rusya'dan tarihi nükleer anlaşması
05:02
ABD’nin petrol ablukası Küba’yı zora soktu Oteller bir bir kapanıyor
ABD'nin petrol ablukası Küba'yı zora soktu! Oteller bir bir kapanıyor
04:21
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs gözaltına alındı
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs gözaltına alındı
01:45
Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 10:39:33. #7.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da Balık Çeşitliliği Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.