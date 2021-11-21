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Trabzon'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polisin naaşı memleketine gönderildi - Son Dakika

Trabzon'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polisin naaşı memleketine gönderildi

21.11.2021 15:23
Trabzon'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polisin naaşı memleketine gönderildi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarpması sonucu şehit düşen polis memuru Yusuf Ceylan'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Samsun'a uğurlandı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarpması sonucu şehit düşen polis memuru Yusuf Ceylan'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Samsun'a uğurlandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinden ambulansla alınan 39 yaşındaki şehit Ceylan'ın cenazesi, törenin yapılacağı Trabzon Valiliği Atatürk Anıtı önüne getirildi.

Törene katılan Vali İsmail Ustaoğlu ve beraberindekiler, aileye başsağlığı diledi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, şehidin öz geçmişi okundu.

Vali Ustaoğlu, yaptığı konuşmada, Ceylan'ın görevini yaptığı sırada şehit düştüğünü söyledi.

Ceylan'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getiren Ustaoğlu, "Kutsal üniforması ile toplumun huzuru ve güvenliği için gecenin o saatinde görevi başındayken maalesef 16 yaşındaki alkollü ve sürücü belgesi olmayan bir gencin üzerine araç sürmesi sonucu şehidimiz şehadete yürüdü. Bu milletin kutsal formasını ve sorumluluğunu taşıyan emniyetimiz çok şehit vermiştir." dedi.

Ustaoğlu, ebeveynlere seslenerek şunları kaydetti:

"Bu vesile ile ailelere seslenmek istiyorum. Ailelerimiz gecenin o saatinde 16 yaşındaki bir çocuğun orada ne yaptığını bilmelidir. Polisimiz kendi canını feda ederek başka ailelerin canının yanmasının önüne geçerek şehit oldu. Başka acıların yaşanmaması adına ailelerimizin, çocuklarının gecenin o saatlerinde nerede olduklarını bilmesi önemlidir. Maalesef hepimizi derinden üzen hadise ile karşı karşıyayız."

İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan da mesleğin önemini ve amacını anlattı.

Aydoğan, üzgün olduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Kırgın mıyız, evet kırgınız. Devlet kırgın olmaz ama kırgınlığımızın sebebi sadece şu önlenebilir bir sebepten dolayı, çok sevdiğimiz, saydığımız bir meslektaşımızı maalesef kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu sebeple istediğimiz, dilediğimiz bir tek şey var ailelerden, lütfen hukuka, yasalara uymak amacıyla bu bilinçle yetiştireceğimiz çocuklarla ülkemizin yarınlarını güven altına almalıyız."

Şehidin naaşı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Osman Aydın'ın duasının ardından, Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracıyla Akçaabat ilçesindeki evine helallik alınmak üzere götürüldü.

Ceylan'ın cenazesi tören mangasının omuzlarında taşınırken kızı Eslem Sıla'nın "Baba gitme!" diye seslenmesi herkesi duygulandırdı.

Tabutun araca alındığı sırada şehidin annesi Hamide, babası İlyas, eşi Havva, 13, 8 ve bir buçuk yaşındaki kızları ile kardeşleri gözyaşı döktü.

Şehit polisin kara yoluyla Samsun'a gönderilen naaşı, Alaçam ilçesinde yarın toprağa verilecek.

Törene şehidin ailesinin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kamu kurum müdürleri, meslektaşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 16 yaşındaki E.T'nin, kaçarken aracıyla çarptığı polis memuru Yusuf Ceylan, kaldırıldığı KTÜ Farabi Hastanesinde şehit düşmüş, kaçan sürücü gözaltına alınmıştı.

Akçaabat, Trabzon, Samsun, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da 'dur' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polisin naaşı memleketine gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polisin naaşı memleketine gönderildi - Son Dakika
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