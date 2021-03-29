"Konuşan Sınıflar"ın yaygınlaştırılması hedefleniyor - Son Dakika

"Konuşan Sınıflar"ın yaygınlaştırılması hedefleniyor

29.03.2021 12:11

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sınıfları ve okulları tanıtmak amacıyla hazırlanan "Konuşan Sınıflar Projesi"ni yaygınlaştırmak istiyor.

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sınıfları ve okulları tanıtmak amacıyla hazırlanan "Konuşan Sınıflar Projesi"ni yaygınlaştırmak istiyor.

Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren Trabzon Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve Tasarım Becerileri Merkezi'nde, öğrenme sürecinde somut örnekler sunularak daha verimli bir öğrenme ortamının sağlanması amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

TEKNOFEST-2019 İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Uçan Araba Tasarım Yarışmasında "Havali Bilyali" takımıyla birincilik elde eden öğrencilerin de eğitim gördüğü merkezdeki gençler, cep telefonu yardımıyla okul ve sınıfların durumu hakkında bilgi sahibi olunabilen "Konuşan Sınıflar" isimli proje hazırladı.

Proje kapsamında pilot olarak seçilen Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve Tasarım Becerileri Merkezi'nin girişine ve içerisindeki atölyelere karekodlar yerleştirildi.

Cep telefonları yardımıyla okutulan karekodlar sayesinde açılan internet sitesinden binanın adresi, bağlı olduğu birim, sınıf sayısı ve okulun başarı durumu, sınıfların ise öğrenci sayısı, öğretmeni, araç gereç durumu ve oda sıcaklığı gibi bilgilere kolayca ulaşılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, AA muhabirine, Trabzon'da akademik çalışma ve sosyal eğitimlerin yanında çocuklara beceri temelli eğitimleri de verebilme adına faaliyet gösteren merkezde, teknolojiden istifade ederek hayatı kolaylaştırmak için çeşitli projeler geliştirildiğini söyledi.

Merkezin, Trabzon'un yüz akı kurumlarından biri olduğunu vurgulayan Aktaş, "Burada yaklaşık 150 civarında öğrencimiz bilgisayar öğretmenleri rehberliğinde eğitim alıyor. Örgün eğitim faaliyetlerinin dışında bilgisayar kodlama ve tasarım konusunda eğitim alıyorlar. Çok güzel neticeler elde ediyoruz. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda ciddi manada neticeler elde ettik. TEKNOFEST yarışmasında Türkiye birinciliği aldı çocuklarımız." dedi.

Merkezdeki öğrenciler tarafından hazırlanan "Konuşan Sınıflar Projesi"nin sınıfları ve okulları tanıtmak için tasarlandığını dile getiren Aktaş, "Merak edilen hususları, mesela sınıfımızdaki durum nedir, kimler var, nasıl bir sınıf ya da okul? Bunların cevabını bulabileceğiniz bir uygulama. Telefonunuzu karekoda yaklaştırıyorsunuz, merak ettiğiniz hususla ilgili o size bilgi veriyor. Günümüz dünyasında, eğitimde, öğrenci kayıtlarında öğretmen ve çalışanların tayininde merak edilen hususları başka bir yere başvurmadan karekod sistemiyle öğrenebiliyorsunuz." diye konuştu.

"Ciddi kolaylıklar sağlıyor"

Aktaş, projenin Trabzon'da ilk kez hayata geçirildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de ilk. Henüz yeni başladık, duyurmadık. Bütün okullarımızda bunu yaygınlaştırmak istiyoruz. Netice itibarıyla ciddi kolaylıklar sağlıyor. Bilgi almak için başka kişiye ihtiyaç duymadan kişinin kendisinin gelip uygulamayla istediği bilgiye ulaşması rahatlığı ve kolaylığını sağlıyor. Artık işimizi kolaylaştırdığı için bundan kaçış yok, bütün okullarımızda, bütün kurumlarımızda uygulamaya çalışacağız."

Kurum olarak teknolojiyi en iyi şekilde kullanmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Aktaş, "Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yapmış olduğumuz toplantılarda isim, imza sirküsü kullanmıyoruz artık. Karekod uygulamasından takip ediyoruz. Dolayısıyla bu da hayatımızı kolaylaştırma ve diğer kırtasiye işlerinden kurtulma gibi bir kolaylık sağlıyor." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hızır AktaşKonuşan Sınıflar pro

Konuşan Sınıflar ın yaygınlaştırılması hedefleniyor
Konuşan Sınıflar ın yaygınlaştırılması hedefleniyor
Konuşan Sınıflar ın yaygınlaştırılması hedefleniyor
Konuşan Sınıflar ın yaygınlaştırılması hedefleniyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji 'Konuşan Sınıflar'ın yaygınlaştırılması hedefleniyor - Son Dakika


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