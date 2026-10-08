Trabzonlu öğretmenle evlenen Güney Koreli damada 2 şart: Ne ev ne araba, işte kayınpederin isteği

Bursa'da bir dil kursunda başlayan tanışıklık, iki farklı kültürü buluşturan bir düğünle evliliğe dönüştü. Güney Koreli damadın davulun üstünde göbek attığı düğün renkli görüntülere sahne oldu.

Kore diline ilgi duyan matematik öğretmeni Sümeyra Toprak, bu dili öğrenmek için 1 yıl önce bir kursa gitmeye başladı. Kursun düzenlediği bir etkinlikte Lee Hyo Ung ile tanışan Toprak'ın arkadaşlığı zamanla aşka dönüştü. Kısa süre sonra evlenme kararı alan çiftten Lee Hyo Ung, Müslüman olarak "Kayra" adını aldı.

DAMAT DAVULUN ÜSTÜNDE GÖBEK ATTI

Bursa'da düzenlenen ve Trabzon geleneklerine göre yapılan düğünde Güney Koreli damat horon oynadı, çiftetelli ve misket havasında davulun üstünde göbek attı.

Nikahlarının düğünden önce kıyıldığını söyleyen Sümeyra Toprak, "Artık Sümeyra Toprak Lee oldum. Bursa'da yaşıyorum. Trabzonluyum. O da Güney Kore'nin Incheon şehrinden. Ben bir dil kursuna gidiyordum. Orada bir etkinlikte karşılaştık. Yardımcı olmuştum kendisine. Sonra sohbetimiz devam etti. Böyle şimdi buralara kadar geldik" dedi.

"GERÇEK OLACAĞINI HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Kore kültürüne her zaman ilgi duyduğunu, bu nedenle ailesinin Koreli damatla karşılaşınca şaşırmadığını belirten Toprak, şöyle konuştu:

"Benim önceden de hep böyle Kore'ye bir ilgim olduğu için benden böyle bir atak bekleniyordu. Ama tabii hep şaka yollu devam ediyorduk. Bir anda oluverdi. Ben de şaka yollu hep diyordum ama gerçek olacağını hiç düşünmemiştim. Oluverdi bir şekilde. Ben de inanamıyorum hala. Tabii ki uzak olduğu için ailem başta 'Acaba mı?' diye tereddüde düştü. Ama sonra eşimle tanıştıklarında, onun karakterini ve kültürlerinin bize ne kadar benzediğini görünce, çok da farklı olmadığımızı, ne kadar uzak olursak olalım çok da farklı olmadığımızı anlayınca onay verdiler."

GÜNEY KORE'YE YERLEŞECEKLER

Ailesinin durumu beklediğinden çok daha rahat karşıladığını anlatan Toprak, inşaat sektöründe çalışan eşinin işi nedeniyle Güney Kore'ye yerleşeceklerini söyledi. Toprak, "Orada yaşamayı düşünüyoruz şu anda. İnşallah ileride yine Türkiye'ye gelme planımız var" dedi.

"BİZE HER YER TRABZON"

Ailesinin bir Türk kızıyla evlenme kararına saygı gösterdiğini belirten Lee Hyo Ung ise "Önceden bir Türk ile evleneceğimi tahmin etmezdim. Bir Türk ile evleneceğimi aileme söylediğimde, annem ve babam benim düşünceme çok saygı gösterdiler. 'Sen mutlu olacaksan hiçbir sorun yok' diyerek izin verdiler. Türkiye'ye ve Trabzonlu bir aileye damat olduğumda hiç zorluk çekmedim. Eşimin anne ve babasını ilk gördüğümde beni karşılamaları hala dün gibi aklımda" ifadelerini kullandı. Eşiyle tanıştıktan sonra Trabzonsporlu olduğunu söyleyen Lee Hyo Ung, "Bize her yer Trabzon" dedi.

"SEVGİ ÜLKE, SINIR TANIMIYOR"

Kendisi de öğretmen olan baba Nizamettin Toprak, kızının kararlarına her zaman saygı duyduğunu anlattı. Toprak, "Rabbi'm nasip ettikten sonra sevgi, saygı ve mutluluk ülke tanımıyor, sınır tanımıyor. Önemli olan bir baba ve anne için çocuğunun mutlu olması. Kızım iki tane üniversite bitirdi. Kendi kararını verecek olgunlukta ve bilgiye sahip. Dolayısıyla onun almış olduğu karara ben saygı duymaktan başka bir şey diyemezdim. Tanıdıktan sonra da bu kararımda yanılmadığımı anladım. İnsan olarak ve damadım olarak çok beyefendi, saygılı" diye konuştu.

"MÜSLÜMANLIK İLK ŞARTIMIZDI"

Güney Koreli damadının Müslüman ve Trabzonsporlu olmayı kabul ettiğini belirten Toprak, "Damada ilk başta Müslüman olmasını söyledik. Zaten ılımlıydı. Müslümanlık ilk şartımızdı, başka bir dileğimiz olmadı; ne ev ne araba. Bunu kabul etti. İkinci şartımız ve olmazsa olmazımız Trabzonsporlu olmak. Şimdi her zaman telefonu açar açmaz bize 'Bize her yer Trabzon' diyor. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi.

"ŞİMDİ DAMAT SEÇİLMEZ"

Lee Hyo Ung'un ikinci damadı olduğunu söyleyen Toprak, "Vallahi şimdi damat seçilmez. Herkes yaptığıyla değerlendirilir. Evlatlar arasında ayrım olmadığı için onlar da bizim birer evladımız. Birincisinden ben çok memnunum, ikincisinde daha yeniyiz, zaman gösterecek" ifadelerini kullandı.