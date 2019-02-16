Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da İstişare Kurulu Başkanlığına Özkan Sümer Seçildi

Trabzonspor'da İstişare Kurulu Başkanlığına Özkan Sümer Seçildi

1 saat önce

Trabzonspor'da tüzüğün 9/b maddesine göre oluşturulan İstişare Kurulu, bugün 11.00'de toplanarak tüzüğün 52'nci maddesinde belirtilen İcra Heyetini belirledi.

Trabzonspor'da İstişare Kurulu Başkanlığına Özkan Sümer Seçildi, System.String[]


Trabzonspor'da tüzüğün 9/b maddesine göre oluşturulan İstişare Kurulu, bugün 11.00'de toplanarak tüzüğün 52'nci maddesinde belirtilen İcra Heyetini belirledi.

Ziyabey Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp'in yanı sıra, kurucu üyelerden Nizamettin Algan, eski başkanlardan Ahmet Celal Ataman, Salih Erdem ve Özkan Sümer, eski asbaşkanlardan Erol Tuna, İskender Önal, Ömer Gürsoy, Nevzat Ergüney ve Ahmet Çubukçu, Divan Başkanı Ali Sürmen, Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Disiplin Kurulu Başkanı Haluk Raci Gençosmanoğlu, Sicil Kurulu Başkanı Osman Çavuşoğlu, Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun, eski Disiplin Kurulu Başkanları İbrahim Erol Küçüktepe, Rüştü Araz ve Alparslan Özdemir, eski Sicil Kurulu Başkanı Tayfun Sezeroğlu, eski Denetleme Kurulu Başkanı Kenan Atalay ile eski Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı İbrahim Aydın katıldı.

'Divan Başkanı Ali Sürmen'in başkanlığında gerçekleşen toplantıda oy birliğiyle Trabzonspor'un İstişare Kurulu Başkanı Özkan Sümer, Başkan Vekili Erol Tuna, Genel Sekreteri ise Kenan Atalay oldu.

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:58 Kaynak: DHA

Özkan Sümer, Trabzonspor, Spor
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