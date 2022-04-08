SPOR Trabzonspor, Gaziantep'e hareket etti - Son Dakika
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SPOR Trabzonspor, Gaziantep'e hareket etti

08.04.2022 17:27

SPOR Trabzonspor, Gaziantep'e hareket ettiSelay SAYKAL - Selçuk BAŞAR / TRABZON,(DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak olan Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep'e hareket etti.

SPOR Trabzonspor, Gaziantep'e hareket etti

Selay SAYKAL - Selçuk BAŞAR/ TRABZON,(DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak olan Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep'e hareket etti.

Süper Lig'de şampiyonluğun güçlü adayı Trabzonspor, ligin 32'nci haftasında oynanacak Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı. Kentteki sise bağlı olarak uçuş programı ve karşılaşmanın 1 gün ertelenmesi nedeniyle bordo mavililer, bugün bir kez daha idman yaptı.

TARAFTARLAR UĞURLADI

Saat 16.00'da tesislerden çıkış yapan ekibi havalimanında az sayıda taraftar karşıladı. Takım kaptanı Uğurcan Çakır, taraftarların birlikte fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmedi. Berat Özdemir hayranı bir taraftar yolculuk öncesinde oyuncuya çiçek verdi. Bordo mavili ekip, yarın Kalyon Stadyumu'nda oynanacak müsabaka için saat 16.30'da özel uçakla Trabzon'dan Gaziantep'e hareket etti.

TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ

Trabzonspor'un Gaziantep FK maçı kafilesinde sakatlığı bulunan Trondsen ile kart cezalısı Siopis, Bakasetas ve Djaniny ile Murat Cem Akpınar, Enis Destan, Kerem Şen, Batuhan Kör, Taha Altıkardeş ve Emrehan Gedikli de Gaziantep kafilesinde yer almadı.

Trabzonspor'un 22 kişiden oluşan Gaziantep FK kamp kadrosu şu isimler yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Bruno Peres, Tymoteusz Puchacz, İsmail Köybaşı, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Dorukhan Toköz, Berat Özdemir, Marek Hamsik, Yunus Mallı, Abdülkadir Ömür, Edin Visca, Yusuf Erdoğan, Jean Evrard Kouassi, Antony Nwakaeme, Andreas Cornelius, Fode Koita."

SPOR Trabzonspor, Gaziantep'e hareket etti
SPOR Trabzonspor, Gaziantep'e hareket etti
SPOR Trabzonspor, Gaziantep'e hareket etti
SPOR Trabzonspor, Gaziantep'e hareket etti
SPOR Trabzonspor, Gaziantep'e hareket etti
SPOR Trabzonspor, Gaziantep'e hareket etti
SPOR Trabzonspor, Gaziantep'e hareket etti
SPOR Trabzonspor, Gaziantep'e hareket etti
SPOR Trabzonspor, Gaziantep'e hareket etti
SPOR Trabzonspor, Gaziantep'e hareket etti
SPOR Trabzonspor, Gaziantep'e hareket etti
SPOR Trabzonspor, Gaziantep'e hareket etti
SPOR Trabzonspor, Gaziantep'e hareket etti
SPOR Trabzonspor, Gaziantep'e hareket etti
SPOR Trabzonspor, Gaziantep'e hareket etti
SPOR Trabzonspor, Gaziantep'e hareket etti

YORUMLAR
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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Trabzonspor, Gaziantep'e hareket etti - Son Dakika


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