Trabzonspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

20.01.2026 20:10
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yeni transferi Lovik ile başladı.

TRABZONSPOR, Süper Lig Lig'in 19'uncu haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Bordo mavili ekibin yeni transferi Mathias Lovik de yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Trabzonspor, Süper Lig Lig'in 19'uncu haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını bugün saat 15.00'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Rondo ile devam eden antrenman, pas ve taktik çalışması ile sona erdi. Bordo mavili ekibin yeni transferi Mathias Lovik de antrenmanda yer alarak takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

Bordo mavililer, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: DHA

