Trabzonspor transferde Masharipov'u bitiriyor! Şota...

Trabzonspor Balıkesirspor'da forma giyen Rahmi Anıl Başaran'ın transferinde mutlu sona ulaşmıştı.



Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı da yaptığı açıklamada, "Rahmi Anıl Başaran için Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir ve Göztepe ile görüşmemiz oldu. 2 hafta önce Trabzonspor ile sözlü olarak ciddi şekilde görüşmelerimiz oldu. Rahmi Anıl Başaran'ın transferi için Trabzonspor'dan Mehmet Yiğit Alp ile dün İstanbul'da görüştük. Rahmi Anıl Başaran'ın transferi konusunda Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardık." ifadelerini kullanmıştı.



Transferde hız kesmeyen bordo-mavililerde bomba bir isim daha gündeme geldi. Trabzonspor'a gündeme gelen ismi ise Fırtına'da hem futbolcu hemde teknik direktör olarak görev yapan Şota önerdi. İşte o isim ve detaylar...



ŞOTA'DAN MASHARIPOV ÖNERİSİ



Şota Arveladze, Trabzonspor'a Özbekistan'daki takımı Pakhtodor'da forma giyen sol ayaklı oyuncu Jaloliddin Masharipov'u önerdi. Karadenizgazete'nin haberine göre; Trabzonspor'la bağlarını hiç koparmayan Şota Arveladze dostları aracılığıyla yönetime Jaloliddin Masharipov ismini iletti. Özbekistan'daki takımı Pakhtodor'da forma giyen sol ayaklı oyuncunun çok büyük bir potansiyeli olduğunu söyledi.



