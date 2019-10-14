Trabzonspor Ünal Karaman ile istikrarı yakaladı

Trabzonspor'da, teknik direktörlük koltuğunda son dönemde yaşanan istikrarsız tablo son buldu. Karadeniz ekibinde Şenol Güneş'in ardından bordo-mavili takımı en uzun süreli çalıştıran Teknik Direktör Ünal Karaman oldu.



Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, uzun bir aradan sonra mali ve sportif açıdan istikrarı yakalama adına önemli adımlar atıyor. Ekonomik açıdan sürdürülebilir bir kulüp yapısına dönen bordo-mavili kulüp sportif olarak da Teknik Direktör Ünal Karaman ile istikrarı yakaladı. 27 Ocak 2013'de bordo-mavili takımdan ayrılan Şenol Güneş'in ardından göreve gelen Karaman, Trabzonspor'da görev yapan 8 teknik adam arasında bordo-mavili takımda en uzun süre görevde bulunan teknik adam oldu.



Trabzonspor'da 2009-10 sezonunda takımın başına gelen Hugo Broos, 22 Kasım 2009'da bordo-mavili takımın Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olduğu maçında ardından takımdan ayrılmıştı. Broos'un ardından 2009-2010 sezonunda takımın başına geçen teknik direktör Şenol Güneş, bordo-mavili takım ile 4 sezon geçirdi. 2012-2013 sezonunun 19. haftasında bordo-mavili takımın yollarını ayıran tecrübeli teknik adam söz konusu dönemde Karadeniz ekibiyle Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası maçları olmak üzere toplam 137 maça çıktı.



Trabzonspor, Güneş'in ardından teknik adam istikrarı yakalayamadı



Trabzonspor'da Şenol Güneş'in ardından takımın başına teknik direktör Tolunay Kafkas getirildi. Kafkas'ın ömrü ise bordo-mavili takımda uzun sürmedi. 2012-2013 sezonunun 20. haftasında takımla birlikte sahaya çıkan Tolunay Kafkas, söz konusu sezonu tamamlayan isim oldu ancak sezonun bitmesiyle yollar ayrıldı. Kafkas, bordo-mavililerin başında 15 lig ve 5 Türkiye Kupası maçına çıktı.



Dört sezon içinde Yanal ve Mandıralı iki kez görev aldı



Trabzonspor'da 4 sezon içinde yapılan teknik adam değişikliklerine bakıldığından Ersun Yanal ve Hami Mandıralı iki kez göreve geldi. İki teknik adam da görevde bulundukları sürelerde istikrar yakalayamadılar. Karadeniz ekibi, 2015-2016 sezonunda ise teknik adam istikrarsızlığı yakaladığı en kötü sezonu yaşadı. Bordo-mavililer sezona Shota Arvaladze ile başlarken, aynı sezonda Sadi Tekilioğlu ve Hami Mandıralı'da teknik adamlık koltuğuna oturdu.



Süper Ligin 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanacak olan maçta takımın başında sahaya çıkacak olan Ünal Karaman, Şenol Güneş'in ardından aralıksız takımı çalıştıran isim unvanına ulaşacak.



Trabzonspor son 10 yıllık teknik direktör tablosu:



Sezon Teknik Adamlar



2009-10: Hugo Henry Broos (13 lig maçı)



2009-10: Şenol Güneş (20 lig-9 Türkiye Kupası maçı)



2010-11: Şenol Güneş (34 lig-2 Avrupa Lig-1 Süper Kupa maçı)



2011-12: Şenol Güneş (40 lig-2 Türkiye Kupası-8 Şampiyonlar Lig-3 Avrupa Ligi maçı)



2012-13: Şenol Güneş (19 lig-6 Türkiye Kupası-2 Avrupa Ligi maçı)



2012-13: Tolunay Kafkas (15 lig-5 Türkiye Kupası maçı)



2013-14: Mustafa Reşiüt Akçay (20 lig-1 Türkiye Kupası-12 Avrupa Ligi maçı)



2013-14: Hami Mandıralı (14 lig- 2 Avrupa Ligi maçı)



2014-15: Vahid Halilhodzic (8 lig-6 Avrupa Lig maçı)



2014-15: Ersun Yanal (25 lig-7 Türkiye Kupası-4 Avrupa Ligi maçı)



2015-16: Shota Arveladze (11 lig- 4 Avrupa Ligi maçı)



2015-16: Sadi Tekelioğlu(7 lig-5 Türkiye Kupası maçı)



2015-16: Hami Mandıralı (15 lig-2 Türkiye Kupası maçı)



2016-17: Ersun Yanal (34 lig-8 Türkiye Kupası maçı)



2017-18: Ersun Yanal (8 lig maçı)



2017-18: Rıza Çalımbay (26 lig-5 Türkiye kupası maçı)



2018-19: Ünal Karaman (34 lig-7 Türkiye Kupası maçı)



2019-20: Ünal Karaman (7 lig- 6 Avrupa Ligi maçı) - TRABZON