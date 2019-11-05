Trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 52 bin 456 adet artarak 23 milyon 132 bin 670 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Eylül dönemi motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 132 bin 670 adet taşıtın yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,3'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

EYLÜL AYINDA 52 BİN 456 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 52 bin 456 taşıt içinde otomobil yüzde 54,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 27,5 ile motosiklet, yüzde 9,3 ile kamyonet, yüzde 5 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3,4'ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 34,1 ARTTI

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 34,1 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 47,7, minibüste yüzde 173,7, otobüste yüzde 116,1, kamyonette yüzde 33,2, kamyonda yüzde 34,5, motosiklette yüzde 10,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 4,7, traktörde ise yüzde 36 olarak gerçekleşti.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 16 ARTTI

Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 16 artış gerçekleşti. Bu artış otomobilde yüzde 37,1, minibüste yüzde 0,2, motosiklette yüzde 8,5 olarak gerçekleşti. Otobüste yüzde 20,7, kamyonette yüzde 5,3, kamyonda yüzde 10, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 61,2, traktörde ise yüzde 30,3 azalış oldu.

TRAFİKTEKİ TOPLAM TAŞIT SAYISI OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE 260 BİN 316 ADET ARTTI

Ocak-Eylül döneminde 472 bin 400 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 212 bin 84 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 260 bin 316 adet arttı.

EYLÜL AYINDA 821 BİN 147 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Devri yapılan toplam 821 bin 147 adet taşıt içinde otomobil yüzde 71,4 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15,6 ile kamyonet, yüzde 5,1 ile motosiklet, yüzde 2,9 ile traktör takip etti. Eylül ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYITLI DİZEL OTOMOBİL ORANI YÜZDE 37,7 OLDU

Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 509 bin 319 adet otomobilin yüzde 37,7'si dizel, yüzde 37,7'si LPG, yüzde 24,3'ü benzin yakıtlı olup, yüzde 0,1'i elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3'tür.

EYLÜL AYINDA 28 BİN 744 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan 28 bin 744 adet otomobilin yüzde 14,3'ünün Volkswagen, yüzde 13,2'sinin Renault, yüzde 10,4'ünün Fiat, yüzde 7,6'sının Toyota, yüzde 5,5'inin Honda, yüzde 4,9'unun Skoda, yüzde 4,7'sinin Hyundai, yüzde 4'ünün Opel, yüzde 3,9'unun Mercedes-Benz, yüzde 3,8'inin Ford, yüzde 27,8'inin ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Trafiğe en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin kaydı yapıldı

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 257 bin 586 adet otomobilin yüzde 38,7'si 1501-1600, yüzde 28,2'si 1401-1500, yüzde 13,3'ü 1301-1400, yüzde 12,3'ü 1300 ve altı, yüzde 6,3'ü 1601-2000, yüzde 1,2'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

TRAFİĞE EN FAZLA BEYAZ RENKLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 257 bin 586 adet otomobilin yüzde 53,7'si beyaz, yüzde 24,1'i gri, yüzde 7'si siyah ve yüzde 5,6'sı kırmızı iken yüzde 9,6'sı diğer renklerdedir.

(İHA)