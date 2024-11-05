Trafik cezalarına büyük zam! Bunları yapan yandı - Son Dakika
Üye Girişi
Hukuk

Trafik cezalarına büyük zam! Bunları yapan yandı

Geniş Video İzle

TÜİK verilerine göre Yİ-ÜFE, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,93 arttı. Bu artışla birlikte, trafik cezaları yılbaşında yaklaşık yüzde 50 zamlanacak; kırmızı ışık ihlali veya cep telefonu kullanımı cezası 2 bin 167 lira olacak.

05.11.2024 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yeniden değerleme oranını hesapladı, yılbaşından itibaren vergi, harç ve cezalara uygulanan zam oranı yüzde 43.93 oldu.

TRAFİKTEKİ TÜM CEZALAR ARTTI

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası

2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL

Hatalı park cezası

2024: 691 TL

2025: 994 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)

2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)

2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL

Alkollü araç kullanma (En düşük)

2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL

Araç kullanırken telefonla konuşma

2024: 1.510 TL

2025: 2.173 TL

Cep Telefonu, MTV Ödeme, Güvenlik, Ekonomi, trafik, Finans, Hukuk, Ceza, Zam, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Trafik cezalarına büyük zam! Bunları yapan yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:19 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor
10:54 Devlet Bahçeli, Öcalan’a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım Devlet Bahçeli, Öcalan'a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım
10:52 AK Parti kurucularından Hüseyin Çelik: Kayyum işi bu haliyle akla ziyandır AK Parti kurucularından Hüseyin Çelik: Kayyum işi bu haliyle akla ziyandır
10:43 Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan kameralar önünde Erdoğan’a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın
09:50 Ankaralı Turgut entübe edildi Ankaralı Turgut entübe edildi
15:17 Bülent Arınç’tan ’Öcalan’ çıkışı: Genel af yerinde olabilir Bülent Arınç'tan 'Öcalan' çıkışı: Genel af yerinde olabilir
15:15 Cenk Tosun’dan beklenmedik Mourinho paylaşımı: Aman dikkat et Cenk Tosun'dan beklenmedik Mourinho paylaşımı: Aman dikkat et
15:15 ABD’de Trump destekçisi kadından görülmemiş protesto: Sütyenle oy kullandı ABD'de Trump destekçisi kadından görülmemiş protesto: Sütyenle oy kullandı
15:08 Açılan sineklik 2 yaşındaki Metehan’ı hayattan kopardı Açılan sineklik 2 yaşındaki Metehan'ı hayattan kopardı
14:58 Merkez Bankasının rezervleri en yüksek seviyesine ulaştı Merkez Bankasının rezervleri en yüksek seviyesine ulaştı
14:57 Özgür Özel’i mi hedef aldı 3 belediyeye kayyum atanmasına Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum Özgür Özel'i mi hedef aldı? 3 belediyeye kayyum atanmasına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum
14:51 Kasım Gülpınar’dan kayyum değerlendirmesi: Aday olamayacak durumdaysa neden adaylığına müsaade ediliyor Kasım Gülpınar'dan kayyum değerlendirmesi: Aday olamayacak durumdaysa neden adaylığına müsaade ediliyor
14:45 Minik Şirin’in ölüm yolcuğulu Yeni görüntü ortaya çıktı Minik Şirin'in ölüm yolcuğulu! Yeni görüntü ortaya çıktı
14:31 Başkan tutuklandı, İYİ Partili belediye AK Parti’ye geçti Başkan tutuklandı, İYİ Partili belediye AK Parti'ye geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 11:51:30. #1.13#
SON DAKİKA: Trafik cezalarına büyük zam! Bunları yapan yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.