Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yeniden değerleme oranını hesapladı, yılbaşından itibaren vergi, harç ve cezalara uygulanan zam oranı yüzde 43.93 oldu.
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL
2024: 691 TL
2025: 994 TL
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL
2024: 1.510 TL
2025: 2.173 TL
Son Dakika › Hukuk › Trafik cezalarına büyük zam! Bunları yapan yandı - Son Dakika
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