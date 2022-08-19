Trafik kazasında evladını kaybeden aile şikayetten vazgeçti - Son Dakika
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Trafik kazasında evladını kaybeden aile şikayetten vazgeçti

19.08.2022 19:17

Trafik kazasında evladını kaybeden aile şikayetten vazgeçti - Ölümlü trafik kazasına karışan kaymakama 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı Batman'ın Gercüş Kaymakamı iken Diyarbakır'da ölümlü trafik kazasına karışan ve tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Server...

Trafik kazasında evladını kaybeden aile şikayetten vazgeçti

- Ölümlü trafik kazasına karışan kaymakama 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı

DİYARBAKIR - Batman'ın Gercüş Kaymakamı iken Diyarbakır'da ölümlü trafik kazasına karışan ve tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Server Sinanoğlu hakkında maktulün ailesi şikayetten vazgeçti. Kaymakam hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının Server Sinanoğlu hakkında hazırladığı iddianame, 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede 15 Temmuz'da Sinanoğlu'nun kullandığı 72 EP 436 plakalı cipin Batman-Diyarbakır kara yolunda araçlar için yeşil ışık yandığı esnada yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Muhammed Çelik'e çarptığı ve yaralanan çocuğun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Sinanoğlu'nun aracının çocuğa çarptıktan sonra karşı şeritte kırmızı ışıkta bekleyen bir araca çarparak durduğu kaydedilen iddianamede, bu aracın sürücüsü M.O.'nun da yaralandığı belirtildi. Araçta yapılan aramada boş alkol kutusu bulunduğu belirtilen iddianamede, kolluk görevlilerince yapılan test neticesinde Sinanoğlu'nun 0,27 promil alkollü olduğunun tespit edildiği kaydedildi. İddianamede maktulün anne ve babasının 25 Temmuz'da dilekçeyle yaptığı başvuruda maddi ve manevi zararlarının karşılandığını, şüpheliden şikayetçi olmadıklarını ifade ettikleri yer aldı.

İddianamede yer alan trafik bilirkişisi tarafından hazırlanan raporda ise şu ifadelere yer verildi:

"Maktul Çelik'in 'yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerdeki geçitlerde yayalar için ışıklı işaret olduğu, yayaların bu işaretlere uyması' maddesini ihlal ettiğinden asli kusurlu olduğu belirlenmiştir. Sinanoğlu ise 'sürücüler kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken hızlarını azaltmak zorundadırlar' maddesini, 'uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri almış olan sürücüler ile alkollü olan sürücülerin kara yolunda araç sürmeleri yasaktır' maddesini ihlal ettiğinden tali kusurlu olduğu tespit edilmiştir. Kazada yaralanan M.O.'nun kazada kusur ve kural ihlalinin olmadığı kanaatine varılmıştır."

İddianamenin sonuç ve değerlendirme kısmında ise, "Şüpheli, 0,27 promil seviyesinde alkollü olup kavşağa girdiğinde hızını azaltmamak ve kendi beyanına göre de şehir içi hız sınırının üzerinde araç kullanmak suretiyle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde hareket ederek sevk ve idaresindeki 72 EP 436 plakalı araçla çarptığı Muhammed Çelik'in ölümüne neden olmak suretiyle üzerine atılı suçu işlediği anlaşıldığından, eylemine uyan sevk maddesi uyarınca cezalandırılmalıdır" ifadelerine yer verildi.

İddianamede, Sinanoğlu hakkında aracına çarparak yaralanmasına neden olduğu M.O.'nun şikayetçi olmaması nedeniyle buna ilişkin kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği belirtildi. Server Sinanoğlu hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İçişleri Bakanlığı, Gercüş Kaymakamı iken ölümlü trafik kazasına karışan Sinanoğlu'nu görevden uzaklaştırmıştı.

(RK-CC-DK-Y)

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Trafik kazasında evladını kaybeden aile şikayetten vazgeçti Trafik kazasında evladını kaybeden aile şikayetten vazgeçti Ölümlü trafik kazasına karışan eski Gercüş Kaymakamı hakkında iddianame hazırlandı Ölümlü trafik kazasına karışan eski Gercüş Kaymakamı hakkında iddianame hazırlandı
Kaynak: İHA

Muhammed Çelik, Diyarbakır, Tragger, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafik kazasında evladını kaybeden aile şikayetten vazgeçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trafik kazasında evladını kaybeden aile şikayetten vazgeçti - Son Dakika
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