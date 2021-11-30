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Son Dakika | Trafik kazasında hayatını kaybeden İmranlı Belediye Başkanı Açıl için tören düzenlendi - Son Dakika

Son Dakika | Trafik kazasında hayatını kaybeden İmranlı Belediye Başkanı Açıl için tören düzenlendi

30.11.2021 12:54

Son dakika haberler... Trafik kazası sonucu yaşamını yitiren İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl için belediyede tören yapıldı.

Trafik kazası sonucu yaşamını yitiren İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl için belediyede tören yapıldı.

Açıl'ın (57) cenazesi hastane morgundan alınarak İmranlı Cemevi önüne getirildi.

Murat Açıl'ın cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından İmranlı Belediyesine götürüldü.

Sivas Valisi Salih Ayhan, törende, Açıl'ın gülen yüzü ve kucaklayıcı diliyle farklı bir insan olduğunu söyledi.

Sivas'ın önemli bir değerini kaybettiğini belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Sevgiyle saygıyla insana yaklaşan bir şahsiyetti. Yolda konvoylar, insanlar gördüm. Akın akın buraya geliyorlardı. Bugün bu topluluk onu gösteriyor ki Açıl, burada güzel izler bırakmış. Ölüm acıdır, çünkü sevdiklerini bırakıyor, ayrılıyor. Ama sonuçta akıbetimiz, hepimizin sonu belli. Demek ki iyi ve düzgün yaşayacağız Murat başkan gibi. Dünden bu yana, sanal alemden, sosyal medyadan, dünyanın ve Türkiye'nin her tarafından taraflı tarafsız, farklı düşüncede olsun olmasın herkes taziyelerini iyi duygularını ve temennilerini iletiyordu. Demek ki iyi bir insandı, güzel bir insandı."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da Açıl'ın her zaman "İmranlı'yı nasıl daha fazla geliştirebilirim?" çabası içinde olduğunu belirterek, "Bütün toplantılarımıza yeni bir projeyle gelirdi. Sürekli yeni projeler üretirdi. Hatta yaz başında burayı ziyaret ettiğimizde Kızılırmak'ın ıslahı ve çevresindeki çalışmalarla ilgili konuşmuştuk." diye konuştu.

Torun, acılarının büyük olduğunu vurgulayarak, Açıl'ın hizmetleriyle gönüllerde yaşayacağını ifade etti.

Törenin ardından Açıl'ın cenazesi İstanbul'a gönderildi. Cenazenin yarın İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

Törene Açıl'ın ailesi, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, çevre ilçelerin kaymakamları ve belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Olay

Sivas'ta dün İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın kullandığı 34 BIR 240 plakalı otomobil, Sivas-İmranlı kara yolunun 94. kilometresinde, Bekir D. (54) yönetimindeki 59 ZP 423 plakalı hafif ticari araçla çarpışmış, Açıl ve diğer araçta bulunan T.D. (24), kaldırıldıkları hastanelerde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Bekir D. ile aynı aileden M.D. (32), E.D. (26), İ.D. (21), Y.S.D. (5) ve E.D. (1) tedavi altına alınmıştı.

Son Dakika | Trafik kazasında hayatını kaybeden İmranlı Belediye Başkanı Açıl için tören düzenlendi
Son Dakika | Trafik kazasında hayatını kaybeden İmranlı Belediye Başkanı Açıl için tören düzenlendi
Son Dakika | Trafik kazasında hayatını kaybeden İmranlı Belediye Başkanı Açıl için tören düzenlendi
Son Dakika | Trafik kazasında hayatını kaybeden İmranlı Belediye Başkanı Açıl için tören düzenlendi
Son Dakika | Trafik kazasında hayatını kaybeden İmranlı Belediye Başkanı Açıl için tören düzenlendi
Son Dakika | Trafik kazasında hayatını kaybeden İmranlı Belediye Başkanı Açıl için tören düzenlendi
Son Dakika | Trafik kazasında hayatını kaybeden İmranlı Belediye Başkanı Açıl için tören düzenlendi
Son Dakika | Trafik kazasında hayatını kaybeden İmranlı Belediye Başkanı Açıl için tören düzenlendi
Son Dakika | Trafik kazasında hayatını kaybeden İmranlı Belediye Başkanı Açıl için tören düzenlendi
Son Dakika | Trafik kazasında hayatını kaybeden İmranlı Belediye Başkanı Açıl için tören düzenlendi
Son Dakika | Trafik kazasında hayatını kaybeden İmranlı Belediye Başkanı Açıl için tören düzenlendi
Son Dakika | Trafik kazasında hayatını kaybeden İmranlı Belediye Başkanı Açıl için tören düzenlendi
Son Dakika | Trafik kazasında hayatını kaybeden İmranlı Belediye Başkanı Açıl için tören düzenlendi
Son Dakika | Trafik kazasında hayatını kaybeden İmranlı Belediye Başkanı Açıl için tören düzenlendi
Son Dakika | Trafik kazasında hayatını kaybeden İmranlı Belediye Başkanı Açıl için tören düzenlendi
Son Dakika | Trafik kazasında hayatını kaybeden İmranlı Belediye Başkanı Açıl için tören düzenlendi
Son Dakika | Trafik kazasında hayatını kaybeden İmranlı Belediye Başkanı Açıl için tören düzenlendi
Son Dakika | Trafik kazasında hayatını kaybeden İmranlı Belediye Başkanı Açıl için tören düzenlendi

Murat Açıl, İmranlı, Sivas, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Trafik kazasında hayatını kaybeden İmranlı Belediye Başkanı Açıl için tören düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Trafik kazasında hayatını kaybeden İmranlı Belediye Başkanı Açıl için tören düzenlendi - Son Dakika
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