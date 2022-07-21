Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ferhat Özer'in tayini Diyarbakır'a çıktı. Yeni görev yerine gitmek için eşi Sümeyye Özer (23) ile birlikte dün yola çıkan Ferhat Özer'in kullandığı 41 KS 045 plakalı otomobil, Şanlıurfa 'da Suruç kavşağında TIR'a arkadan çarptı. Kazada Ferhat Özer hayatını kaybetti, eşi yaralandı. Özel bir hastanede tedavi gören Sümeyye Özer, taburcu edildi.

Kaynak: DHA

Ferhat Özer, Diyarbakır, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trafik kazasında ölen polis memuru, Kocaeli'de toprağa verildi - Son Dakika

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