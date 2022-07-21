Trafik kazasında ölen polis memuru, Kocaeli'de toprağa verildi - Son Dakika
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Trafik kazasında ölen polis memuru, Kocaeli'de toprağa verildi

21.07.2022 15:00
Trafik kazasında ölen polis memuru, Kocaeli'de toprağa verildi

ŞANLIURFA'da, tayininin çıktığı Diyarbakır'a giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Ferhat Özer'in (29) cenazesi, memleketi Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde toprağa verildi.

ŞANLIURFA'da, tayininin çıktığı Diyarbakır'a giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Ferhat Özer'in (29) cenazesi, memleketi Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde toprağa verildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ferhat Özer'in tayini Diyarbakır'a çıktı. Yeni görev yerine gitmek için eşi Sümeyye Özer (23) ile birlikte dün yola çıkan Ferhat Özer'in kullandığı 41 KS 045 plakalı otomobil, Şanlıurfa'da Suruç kavşağında TIR'a arkadan çarptı. Kazada Ferhat Özer hayatını kaybetti, eşi yaralandı. Özel bir hastanede tedavi gören Sümeyye Özer, taburcu edildi.

?EŞİ ÜNİFORMASINI GİYİP, GÖZYAŞI DÖKTÜFerhat Özer için bugün Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Merkez Kampüsü'nde tören düzenlendi. Törene; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, polisin eşi Sümeyye Özer, babası İdris Özer, annesi Asiye Özer ile yakınları ve meslektaşları katıldı. Eşinin üniformasını giyen Sümeyye Özer, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Daha sonra Ferhat Özer'in cenazesi, Kartepe ilçesi Şirinsulhiye Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Helallik alınmasının ardından Özer'in cenazesi, Yeni Camii'ne götürüldü. Özer'in cenazesi, namaz sonrası Derbent Mezarlığı'nda toprağa verildi.


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Kaynak: DHA

Ferhat Özer, Diyarbakır, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik kazasında ölen polis memuru, Kocaeli'de toprağa verildi - Son Dakika

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