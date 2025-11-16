Trafikte yol verme kavgasında yaralanan genç: En yanlış insanı vurdular - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Trafikte yol verme kavgasında yaralanan genç: En yanlış insanı vurdular

Trafikte yol verme kavgasında yaralanan genç: En yanlış insanı vurdular
16.11.2025 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Şişli'de yol verme tartışmasının kavgaya dönüşme sonrası motosikletli 2 kişiden biri minibüste bulunan Abdülhamit Han Ala ve A.K.'yi bıçakla yaraladı. Saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken bıçakla yaralanan Abdülhamit Han Ala, "Ben yol verme davasına vurulan bir çocuğum. Kolum belki sakat da kalabilirdi. Yani vurulması gereken en yanlış insanı vurdular" dedi.

Şişli'de trafikte yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Motosikletli 2 kişiden biri, minibüste bulunan Abdülhamit Han Ala (18) ve A.K.'yi (17) bıçakla yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Şafak B. tutuklanırken, Ferhat Sefa Ö. ise adli makamlarca serbest bırakıldı. Olayı anlatan Abdülhamit Han Ala, "Ben yol verme davasına vurulan bir çocuğum. Kolum belki sakat da kalabilirdi. Yani vurulması gereken en yanlış insanı vurdular" dedi.

Olay, 11 Kasım Salı günü saat 20.30 sıralarında İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halindeyken minibüs sürücüsü Abdülhamit Han Ala ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle motosikletin arkasındaki Şafak B., cebinden çıkardığı bıçakla minibüs sürücüsü Abdülhamit Han Ala'yı kolundan, yanında bulunan A.K.'yi ise kalbinin altından bıçakladı.

YOL VERME KAVGASINDA BIÇAKLADI

Yaralanan A.K., can havliyle koşarak sokağa girerken, Şafak B. de peşinden bir süre kovaladı. Ardından motosiklet sürücüsü Ferhat Sefa Ö.'nün yanına dönen şüpheli, motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Abdülhamit Han Alan ve A.K.'ye ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, 2 genci ambulansla hastaneye kaldırdı.

Trafikte yol verme kavgasında yaralanan genç: En yanlış insanı vurdular

ŞİŞLİ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin motosikletli 2 kişi olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalarda kimlikleri tespit edilen Şafak B. ve Ferhat Sefa Ö., Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Şafak B., 'Kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Motosiklet sürücüsü Ferhat Sefa Ö. adli makamlarca serbest bırakıldı. Olayda kullanılan bıçağa polis tarafından el konuldu.

Trafikte yol verme kavgasında yaralanan genç: En yanlış insanı vurdular

"KAFAMI SAĞA ÇEVİRDİM 3 KERE SAPLADI"

Olayla ilgili konuşan Abdülhamit Han Alan, "Ben ve 3 arkadaşım, arkadaşımın nişanlısı ve kız kardeşi olmak üzere oradan yukarı doğru çıkıyorduk. Şişli tarafına doğru gidiyorduk. Bakkalda durdum arkadaşıma 'Şuradan bir paket sigara al gel. Ben de seni bekliyorum' dedim. Arkadaşım bakkaldayken ben de öbür arkadaşımla arabanın içine sohbet ediyorduk. Sonra 2 şahıs geldi, mavi motorlu. Bana dedi ki, öndeki, 'Kardeşim yol verir misin geçeceğim' dedi. Ben de 'Buyur ağabey' dedim. Camdan kafamı çıkardım, geçiyor mu diye bakıyordum. Arkasındaki zaten alkolüydü, alkollüydü. Bana küfür etti Ben de 'Ne diyorsun lan sen' dedim. Yanımdaki arkadaşım da ona küfür etti. O da 'Ne' dedi, ben kafamı sağa çevirdim. Kafamı sağa çevirince koluma 3 kere sapladı zaten. Ben anladım bıçaklandığımı. Yanımdaki arkadaşım da benim bıçaklandığımı görüp, o arkadaşı dövmeye indi, o da vuruldu. Sonra olayın farkına varınca ben ileriye çektim. İleride durdum ve oradaki vatandaşlardan yardım istedim. Arkadaşımı da kovaladı o şahıs, beni vuran çocuk. Onu da vurdu ve kovaladı. Bakkalın içindeki arkadaşım da şokta kaldı. O da kaçmaya başladı. Adamlar da onun peşine gitti. Olayla ilgili benim gözlemlediğim bunlar. Ben vurulduktan sonra olanlar da bunlar" dedi.

Trafikte yol verme kavgasında yaralanan genç: En yanlış insanı vurdular

"YOL VERME NEDENİYLE VURULDUM"

Abdülhamit Han, "Benim şahısla hiçbir şekilde problemim yok. Ben yol verme davasına vurulan bir çocuğum. Vuruldum yani. Kolum belki sakat da kalabilirdi. Tendonlarım koptu, damarlarım parçalandı. Ben birşey söylemiyorum. Yani vurulması gereken en yanlış insanı vurdular. Kimse kusura bakmasın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Trafikte yol verme kavgasında yaralanan genç: En yanlış insanı vurdular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
“Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek“ diyen şehit babasının istediği oldu "Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek" diyen şehit babasının istediği oldu
Muazzez Abacı’nın ölümünde ihmal var mı Kızından açıklama Muazzez Abacı'nın ölümünde ihmal var mı? Kızından açıklama
Acun Ilıcalı’dan TV8 kararı Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı
Arkadan çarptığı tırın altında kaldı Arkadan çarptığı tırın altında kaldı
Görüntü Türkiye’den Kuzey ışıkları o ilimizde görüldü Görüntü Türkiye'den! Kuzey ışıkları o ilimizde görüldü
Beşik gibi sallanan ilçede korkutan bir deprem daha Beşik gibi sallanan ilçede korkutan bir deprem daha
Karayipler’de savaşın ayak sesleri ABD filosuna savaş uçağı eşlik etti Karayipler'de savaşın ayak sesleri! ABD filosuna savaş uçağı eşlik etti
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe
3 ile mevsimin ilk karı düştü Yollar kapandı 3 ile mevsimin ilk karı düştü! Yollar kapandı
Bugünden itibaren 5 ay zorunlu Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var Bugünden itibaren 5 ay zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var

09:45
Tarihe geçti Islam Makhachev’den çifte şampiyonluk
Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk
09:30
Dillon Danis ile Islam Makhachev’in takım arkadaşları birbirine girdi
Dillon Danis ile Islam Makhachev'in takım arkadaşları birbirine girdi
09:27
Tarih netleşti IBAN’a para transferinde yeni dönem başlıyor
Tarih netleşti! IBAN'a para transferinde yeni dönem başlıyor
08:19
Nevşehir Belediye Başkanı Arı’nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı
Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı
08:04
Doğal gaz projeleri için 2 ildeki arazilere el konulacak
Doğal gaz projeleri için 2 ildeki arazilere el konulacak
07:45
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez
00:29
Şanlıurfa’da hava kompresörüyle işkence iddiası: 15 yaşındaki çırak ağır yaralandı
Şanlıurfa'da hava kompresörüyle işkence iddiası: 15 yaşındaki çırak ağır yaralandı
00:08
Yer: Çorum Otostopla bindiği araç mezarı oldu
Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu
23:17
Maltepe’de motosikletin çarptığı trafik polisi yaralandı: Kaza anı kamerada
Maltepe'de motosikletin çarptığı trafik polisi yaralandı: Kaza anı kamerada
21:50
Bekle bizi Dünya Kupası A Milli Takımımız, play-off oynamayı garantiledi
Bekle bizi Dünya Kupası! A Milli Takımımız, play-off oynamayı garantiledi
21:37
İstanbul’da metro inşaatında iskele çöktü: 2 yaralı, 1 işçi hayatını kaybetti
İstanbul'da metro inşaatında iskele çöktü: 2 yaralı, 1 işçi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2025 09:59:49. #7.11#
SON DAKİKA: Trafikte yol verme kavgasında yaralanan genç: En yanlış insanı vurdular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.