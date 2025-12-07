Komşusuna ağaç kesiminde yardım ederken hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Komşusuna ağaç kesiminde yardım ederken hayatını kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
Komşusuna ağaç kesiminde yardım ederken hayatını kaybetti
07.12.2025 15:26  Güncelleme: 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Komşusuna ağaç kesiminde yardım ederken hayatını kaybetti
Haber Videosu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, komşusuna ağaç kesimi sırasında yardım eden 55 yaşındaki Ömer Güroğlu, dalın kafasına çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, mahalle sakinlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Samsun'da komşusuna ağaç kesimi sırasında yardım ederken traktörle çekilen ağacın dalı kafasına çarpan şahıs hayatını kaybetti. Olay, Tekkeköy ilçesi Balcalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası Ömer Güroğlu (55) komşusu Yaşar Gür'e ait bahçeye akasya ağacının kesimine yardıma gitti. Kesilen ağacı Yaşar Gür'ün oğlu Davut Gür traktörle çekmeye çalıştığı sırada ağacın dalı Ömer Güroğlu'nun kafasına çarptı. Güroğlu olduğu yere yığılıp kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Komşusuna ağaç kesiminde yardım ederken hayatını kaybetti

TALİHSİZ ADAMIN ANNESİNİN DE 1 HAFTA ÖNCE HAYATINI KAYBETTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Yapılan kontrolde Ömer Güroğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Güroğlu'nun cansız bedeni, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Ömer Güroğlu'nun annesinin de bir hafta önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı olay mahalle sakinlerini yasa boğdu.

Kaynak: İHA

Tekkeköy, Güvenlik, 3-sayfa, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Komşusuna ağaç kesiminde yardım ederken hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı
Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok
Meclis’e sunulan ücretsiz implant tedavisi için 2 şart var Meclis'e sunulan ücretsiz implant tedavisi için 2 şart var
Engelli kadına tecavüz etti, sonu böyle oldu Cinsel organını kesip... Engelli kadına tecavüz etti, sonu böyle oldu! Cinsel organını kesip...
Osmaniye’de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı
Bölge halkının beklediği dönem geldi: Tanesini 6 bin liraya satıyorlar Bölge halkının beklediği dönem geldi: Tanesini 6 bin liraya satıyorlar
Kazadan yara almadan kurtuldu Bu pozu verdi Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi
Büyükçekmece’de bir kuyumcu piyasadan topladığı altın ve paralarla ortadan kayboldu Büyükçekmece'de bir kuyumcu piyasadan topladığı altın ve paralarla ortadan kayboldu
Adanalı şoföre Müjde Ar şoku “Şalvar Davası“ filmi başına dert oldu Adanalı şoföre Müjde Ar şoku! "Şalvar Davası" filmi başına dert oldu
Murat Cemcir ölümle pençeleşirken Ahmet Kural bakın ne yapmış Murat Cemcir ölümle pençeleşirken Ahmet Kural bakın ne yapmış

19:02
Trabzonspor’a Rayyan Baniya’dan kötü haber
Trabzonspor'a Rayyan Baniya'dan kötü haber
18:27
Ünlü oyuncunun kiraza verdiği paraya bakın
Ünlü oyuncunun kiraza verdiği paraya bakın
17:58
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Lincoln Henrique’nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi
17:57
2026 kehaneti sosyal medyayı karıştırdı: Baba Vanga spor organizasyonuna işaret etti
2026 kehaneti sosyal medyayı karıştırdı: Baba Vanga spor organizasyonuna işaret etti
17:56
2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu
2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu
17:23
Kameralara yansıdı Göksenin Köksal’dan efsanesi olduğu Galatasaray’a küfür
Kameralara yansıdı! Göksenin Köksal'dan efsanesi olduğu Galatasaray'a küfür
17:06
Eski eşiyle evli olan polisi önce aracıyla ezdi, sonra fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı
Eski eşiyle evli olan polisi önce aracıyla ezdi, sonra fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı
16:55
Volkan Demirel, Gençlerbirliği’ndeki görevinden istifa etti
Volkan Demirel, Gençlerbirliği'ndeki görevinden istifa etti
15:54
Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç AK Parti ve CHP aynı rakamda birleşti
Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti ve CHP aynı rakamda birleşti
15:43
Otobüste yağmur yağdı, yolcular şemsiye açtı
Otobüste yağmur yağdı, yolcular şemsiye açtı!
15:29
Gizli zarf ortalığa döküldü Firari Esed yıkılmış bir camiyle bile alay etmiş
Gizli zarf ortalığa döküldü! Firari Esed yıkılmış bir camiyle bile alay etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2025 19:28:30. #7.12#
SON DAKİKA: Komşusuna ağaç kesiminde yardım ederken hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.