Trakya'da öğrenciler

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayesinde, Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "Trakya Kariyer Fuarı"nda 300'e yakın kamu ve özel sektör kuruluşu, 50 bin öğrenciyle bir araya gelecek.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yetenek Her Yerde" sloganıyla 24-25 Şubat'ta Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenecek fuarın üniversite öğrencilerinin kariyerlerinde yeni ufuklar açacağını söyledi.

Geniş kapsamlı bölgesel bir fuara ev sahipliği yapacaklarını belirten Tabakoğlu, "Kırklareli Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, üniversitemiz ev sahipliğinde bir araya gelecek. Bu büyük kariyer fuarına valilikler de destek veriyor." dedi.

Tabakoğlu, fuarda meslek bilgilendirme ve istihdam süreçlerinin ayrıntılı şekilde katılımcılara aktarılacağını, amaçlarının öğrencileri devlet ve özel sektör kurumlarıyla buluşturmak olduğunu ifade etti.

Kariyer fuarına ASELSAN ve THY başta olmak üzere Türkiye'nin dev kuruluşlarının katılacağını anlatan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda bölgede faaliyet gösteren yerel firmaların da ilgisi çok yoğun. 275 kayıtlı firmamız var. Fuarımız, üniversitemizin Balkan Yerleşkesi'nin üç farklı noktasında düzenlenecek. Ana merkez olan Balkan Kongre Merkezi'nde iki gün boyunca etkinlikler yapılacak. Diğer iki merkezde kamu kurumları ve özel sektör temsilcileri öğrencilerimizle buluşup istihdam olanaklarını anlatacaklar. Çok güzel iş imkanları doğacak ve bu fuar sayesinde birçok öğrencimiz kariyerine yön verecek."