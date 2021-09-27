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KIRKLARELİ - Trakya'daki 14 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 41'e geriledi - Son Dakika

KIRKLARELİ - Trakya'daki 14 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 41'e geriledi

27.09.2021 11:15

Trakya'da, haziran ayında yüzde 61,78 olarak ölçülen 14 barajın ortalama doluluk oranı, kuraklık ve aşırı sıcaklık nedeniyle eylül ayında yüzde 41'e geriledi.

Trakya'da, haziran ayında yüzde 61,78 olarak ölçülen 14 barajın ortalama doluluk oranı, kuraklık ve aşırı sıcaklık nedeniyle eylül ayında yüzde 41'e geriledi.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Edirne'deki 6 barajda haziran ayı itibarıyla 272 milyon 2 bin metreküp ölçülen toplam su miktarı, bu ay 162 milyon metreküpe düştü.

Kırklareli'ndeki 4 barajda, haziran ayında 262 milyon metreküp olarak ölçülen toplam su miktarı, eylül ayında 153 milyon 9 bine, Tekirdağ'daki 4 barajda ise aynı dönemde 173 milyon metreküpten 131 milyon 9 bin metreküpe geriledi.

Bölgede su miktarı en az olan baraj, 2 milyon metreküp ile Edirne'nin Altınyazı Barajı oldu.

Trakya'da haziran ayında yüzde 61,78 olarak ölçülen 14 barajın ortalama doluluk oranı, kuraklık ve aşırı sıcaklık nedeniyle bu ay yüzde 41'e düştü.

Bölgedeki barajların su seviyesi haziran ile eylül ayları arasında yüzde 20,78 oranında geriledi.

İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi de düştü

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 30 Nisan'da yüzde 80,82 olan 10 barajdaki su miktarı, bugün itibarıyla yüzde 52,06 olarak ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 27,3, Terkos'ta yüzde 57,71, Sazlıdere'de yüzde 25,61, Alibeyköy'de yüzde 21,73 Büyükçekmece'de yüzde 46,99, Ömerli'de yüzde 81,38, Darlık'ta yüzde 52,2 Elmalı'da yüzde 63,35, Kazandere'de yüzde 7,06 ve Pabuçdere'de yüzde 3,03 olarak kaydedildi.

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 68 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 452 milyon 21 bin metreküp ölçüldü.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde, İstanbul'un su ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan Kazandere ve Papuçdere barajlarındaki su seviyesi, bölgede yağış olmaması nedeniyle hızla düştü.

Kazandere Barajı'nda nisanda yüzde 76,1 seviyesinde olan su miktarı yüzde 7,06'ya, Papuçdere'de ise 76,22'den yüzde 3,803'e geriledi.

Her iki barajda da suyun çekilmesi nedeniyle kum adacıkları ve çatlaklar oluştu.

"Son 3 yıldır barajımızın su seviyesi ciddi anlamda düşüyor"

Kırklareli Kayalı köyünde çiftçilik yapan Gökhan Uyanık, kuraklık nedeniyle baraj seviyesinin azaldığını söyledi.

Baraj seviyesinin dört ayda yaklaşık 10 metre çekildiğini ifade eden Uyanık, baraj seviyesinin azalmasının kendilerini tedirgin ettiğini dile getirdi.

Geçen yıl barajın seviyesinin daha kötü durumda olduğunu vurgulayan Uyanık, "Geçen yıl yüzde 3 seviyesine kadar düşmüştü. Bu yıl, geçen yıla nazaran iyi. Bu kış inşallah güzel yağışlar alırız, barajdaki su miktarımız artar. Artık havalar serinledi, bundan sonra tahminim, su çok azalmaz. Son yıllarda çok azalma yaşandı. Geçtiğimiz yıl en kötü dönemi geçirdik. Son 3 yıldır barajımızın su seviyesi ciddi anlamda düşüyor." şeklinde konuştu.

Trakya'daki barajların 2021 yılı haziran ve eylül ayında doluluk oranları şu şekilde:

Rezervuar adıİL28.06.2021 Hacim (milyon m3)28.06.2021 Doluluk Oranı %22.09.2021 Hacim (milyon m3)22.09.2021 Doluluk Oranı %

SÜLOĞLUEDİRNE39,188,228,163,3

ALTINYAZIEDİRNE12,537,826,1

HAMZADEREEDİRNE150,677,996,950,1

KADIKÖYEDİRNE12,522,87,112,8

SULTANKÖYEDİRNE25,496,38,532

Y.KARPUZLUEDİRNE32,179,719,548,4

ARMAĞANKIRKLARELİ33,668,131,564

ÇAYIRDEREKIRKLARELİ12,540,39,631,1

KAYALIKÖYKIRKLARELİ111,877,557,239,7

KIRKLARELİKIRKLARELİ104,195,655,651,1

ÇOKALTEKİRDAĞ125,355,4108,247,9

KARAİDEMİRTEKİRDAĞ3129,110,810,2

NAİPKÖYTEKİRDAĞ10,553,28,342

TÜRKMENLİTEKİRDAĞ6,243,14,632,2

KIRKLARELİ - Trakya'daki 14 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 41'e geriledi
KIRKLARELİ - Trakya'daki 14 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 41'e geriledi
KIRKLARELİ - Trakya'daki 14 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 41'e geriledi
KIRKLARELİ - Trakya'daki 14 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 41'e geriledi
KIRKLARELİ - Trakya'daki 14 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 41'e geriledi
KIRKLARELİ - Trakya'daki 14 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 41'e geriledi
KIRKLARELİ - Trakya'daki 14 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 41'e geriledi
KIRKLARELİ - Trakya'daki 14 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 41'e geriledi
KIRKLARELİ - Trakya'daki 14 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 41'e geriledi

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Haziran, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Trakya'daki 14 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 41'e geriledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: KIRKLARELİ - Trakya'daki 14 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 41'e geriledi - Son Dakika
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