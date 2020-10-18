'Trio Patara Grubu' ilk konserini Patara'daki meclis binasında verdi - Son Dakika

'Trio Patara Grubu' ilk konserini Patara'daki meclis binasında verdi

18.10.2020 12:20
'Trio Patara Grubu' ilk konserini Patara'daki meclis binasında verdi, System.String[]

ANTALYA Devlet Senfoni Orkestrası'nca kurulan 'Trio Patara Grubu' ilk konserini Kaş ilçesinde Patara'daki Likya Birliği Meclisi binasında verdi.

ANTALYA Devlet Senfoni Orkestrası'nca kurulan 'Trio Patara Grubu' ilk konserini Kaş ilçesinde Patara'daki Likya Birliği Meclisi binasında verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılını 'Patara Yılı' ilan etmesinin ardından konserler vermek üzere Antalya Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarınca kurulan 'Trio Patara Grubu', ilk konserini Kaş ilçesindeki Likya Birliği'nin başkenti Patara'daki Likya Birliği Meclisi binasında verdi. Konseri, aralarında Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Patara Kazıları Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Patara'nın ilk Kazı Başkanı Prof. Dr. Fahri Işık, Patara Muhtarı Arif Otlu, Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 500 kişi izledi. Trio Patara'da Antalya Devlet Senfoni Orkestrası flüt sanatçısı Doç. Dr. Yelda Bayramoğulları, arp sanatçısı Aslıhan Güngör ve Antalya Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı soprano Nurdan Küçükekmekçi yer aldı.

AYAKTA ALKIŞLANDILARKonser, E. Divienne'nin 'Romance d'Estelle Aşk Marşı' ile başladı. G. Faure'nin 'Pavane' adlı eserinden sonra Türk besteci Yalçın Tura'nın 'Sevmek Nedir' ve 'Umutsuz' adlı eserlerini seslendiren grup, Çaykovski'den 'flüt ve arp için Lensky Aria', Norveçli Edvard Grieg'den 'Solveig lied', H. V Lobaos'tan 'Melodia' adlı parçaları arka arkaya seslendirdi. Trio Patara konserinin son bölümünde Yusuf Yalçın'ın düzenlemesini yaptığı bir Karadeniz türküsü olan 'Ben Seni Sevdiğimi' türküsü, ardından da orkestra şefi ve besteci Tolga Taviş'in Patara Yılı için bestelediği 'Patara Süiti'nden 2 bölüm olan sözlerini şair yazar Yelda Karataş'ın yazdığı 'Zeytin Dikelim' ve Doç. Dr. Özge Gülbey Usta'nın bestelediği 'Patara' adlı parçalar seslendirildi. Seyircinin alkışları ile Trio Patara son iki parçayı ikinci kez seslendirdi. Konser bitiminde izleyiciler Trio Patara'yı ayakta alkışladı.PATARA YILI'NA ÖZEL ETKİNLİKLER Sanatçılara çiçek veren Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, "Geçen süreçte Patara, bu kadim topraklar, dünyanın ilk demokratik meclisinin bulunduğu bu güzel topraklar çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Bu gece de bu tarihi binada Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ve Antalya Devlet Opera Balesi'nin değerli sanatçıları ile unutulmaz bir gece yaşadık. 2010 yılında TBMM tarafından restore edilen bu tarihi kadim meclis binasında Patara Yılı boyunca bu tür etkinliklerle buluşacağız. Bu etkinliklerde bir araya gelmemizi sağlayan, bu kutlu binanın gün ışığına çıkarılmasında yüreğini ve gönlünü emeğini ve yüreğini ortaya koyan Fahri ve Havva Işık hocalarıma teşekkür ediyorum. Bundan sonraki etkinliklere sizleri ilçe kaymakamı olarak davet ediyorum. Bir kez daha sanatçılarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'Trio Patara Grubu' ilk konserini Patara'daki meclis binasında verdi
'Trio Patara Grubu' ilk konserini Patara'daki meclis binasında verdi
'Trio Patara Grubu' ilk konserini Patara'daki meclis binasında verdi
'Trio Patara Grubu' ilk konserini Patara'daki meclis binasında verdi

Recep Tayyip Erdoğan, Likya Birliği, Ali Evren, Antalya, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat 'Trio Patara Grubu' ilk konserini Patara'daki meclis binasında verdi - Son Dakika


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