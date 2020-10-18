'Trio Patara Grubu' ilk konserini Patara'daki meclis binasında verdi - Son Dakika

ANTALYA Devlet Senfoni Orkestrası'nca kurulan 'Trio Patara Grubu' ilk konserini Kaş ilçesinde Patara'daki Likya Birliği Meclisi binasında verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılını 'Patara Yılı' ilan etmesinin ardından konserler vermek üzere Antalya Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarınca kurulan 'Trio Patara Grubu', ilk konserini Kaş ilçesindeki Likya Birliği'nin başkenti Patara'daki Likya Birliği Meclisi binasında verdi. Konseri, aralarında Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Patara Kazıları Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Patara'nın ilk Kazı Başkanı Prof. Dr. Fahri Işık, Patara Muhtarı Arif Otlu, Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 500 kişi izledi. Trio Patara'da Antalya Devlet Senfoni Orkestrası flüt sanatçısı Doç. Dr. Yelda Bayramoğulları, arp sanatçısı Aslıhan Güngör ve Antalya Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı soprano Nurdan Küçükekmekçi yer aldı.