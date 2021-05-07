TRT, Yurt dışında Türkçe yayın yapan radyocuları bir araya getirdi - Son Dakika

TRT'nin, Türkiye'deki radyo yayıncılığının 94. yıl dönümünde "Radyo Günleri" kapsamında düzenlediği "Benim Radyom, Sizden de Katkı Bekleriz" başlıklı çevrimiçi oturumda Makedonya, KKTC, Kırgızistan ve Azerbaycan'da Türkçe yayın yapan radyoların temsilcileri bir araya geldi. TRT'nin vizyonu ve yayınlarıyla öncü olduğunu söyleyen radyocular TRT'ye teşekkür etti.

Türk radyoculuğunun 94 yıllık köklü geçmişinden güç alarak Türkiye'nin sesini dünyaya duyuran TRT, 6 Mayıs Radyo Günü'nü yerli, yabancı radyocular ve dinleyicileriyle birlikte online buluşmada bir araya gelerek kutladı. "TRT Radyo Günleri" kapsamında düzenlenen "Benim Radyom, Sizden de Katkı Bekleriz" başlıklı programa; TRT Radyo ve Müzik Daireleri Başkanlığını yürüten Ahmet Akçakaya ile KKTC, Makedonya, Kırgızistan, Azerbaycan gibi ülkelerde Türkçe yayın yapan radyoların temsilcileri katıldı.

TRT Radyoları, yayıncılıkta 94. yılını kutluyor

Türkiye'nin işitsel hafızası TRT Radyoları, gelenekten geleceğe güçlü bir köprü, gönülden gönüle sonsuz bir yol olmaya devam ediyor. 6 Mayıs 1927'de Eşref Şefik'in anonsuyla başlayan "telsiz telefon" günlerinden bugüne, yolculuğuna dünyanın en saygın seslerinden biri olarak devam eden TRT Radyoları, yayıncılıkta 94. yılını kutluyor.

Yerli ve yabancı radyo yayıncılarının yanı sıra dinleyiciler ve radyoya gönül verenler, "TRT Radyo Günleri" kapsamında düzenlenen etkinlikte buluştu.

Yurt içi ve yurt dışındaki radyo temsilcilerinden birbirine destek

Yurt dışında Türkçe yayın yapan yabancı radyo yayın kurumu temsilcileri "Benim Radyom, Sizden de Katkı Bekleriz" başlıklı programa katılarak bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Çevrimiçi buluşmada diğer katılımcılardan da radyo kurumlarıyla ilgili ne gibi beklentilerin olduğuna dair bilgi talep edildi.

"İyi ki varsın TRT!"

Programa katılan temsilciler, her sene "Radyo Günleri" kapsamında TRT Radyoları'yla bir araya geldiklerini; son iki senedir pandemi şartları nedeniyle bir araya gelemiyor olmaktan üzüntü duyduklarını ifade ettiler. Koronavirüs sürecinde TRT'nin kamu spotu içeriklerinin kendileriyle paylaşılmasından ve desteklerinden dolayı minnettarlıklarını ifade eden temsilciler, TRT'nin yayınlarıyla kendilerine öncü olduğunu söyledi. TRT'yi öncü yayın kuruluşu olarak gördüklerini belirten katılımcılar, "İyi ki varsın TRT" diyerek teşekkür etti. - İSTANBUL