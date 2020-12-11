Trump 130 yıllık geleneği sonlandırdı: ABD'de geçiş sürecinde idam cezaları infaz ediliyor - Son Dakika
BBC

Trump 130 yıllık geleneği sonlandırdı: ABD'de geçiş sürecinde idam cezaları infaz ediliyor

11.12.2020 15:47
Trump 130 yıllık geleneği sonlandırdı: ABD'de geçiş sürecinde idam cezaları infaz ediliyor, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, iktidarının son günlerinde idam mahkumlarının cezalarının infaz edilmesine karar verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, iktidarının son günlerinde idam mahkumlarının cezalarının infaz edilmesine karar verdi.

ABD'de 130 yıldır başkan değişimi dönemlerinde idam cezaları infaz edilmiyordu.

Fakat ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden 20 Ocak'ta göreve başlamadan önce beş kişinin idam edilmesi planlanıyor.

Bunun gerçekleşmesi durumunda Trump, son yüz yılda döneminde en fazla kişi idam edilen ABD başkanı olacak.

Ülkede Temmuz'dan 11 Aralık'a kadar 13 kişi idam edildi.

Beş idam cezasından ikisinin bu hafta infaz edilmesi planlanıyor.

İdam edilmesi planlanan beş mahkum

Adalet Bakanı William Barr yalnızca yasaları uyguladıklarını söylerken insan hakları örgütleri, idam cezasını kaldırmayı düşünen Joe Biden'ın göreve başlamasından haftalar önce bu cezaların infaz edilmesini eleştiriyor.

ABD'de partizan olmayan araştırma kuruluşu Death Penalty Information Center (Ölüm Cezası Bilgi Merkezi) Direktörü Ngozi Ndulue, "Bu uygulama kesinlikle normun dışında, son derece sıra dışı" dedi.

ABD Yüksek Mahkemesi 1988'de federal idam cezalarının geri getirilmesine karar vermişti.

O tarihten bu yana federal hükümetlerin infaz ettiği idam cezası sayısı son derece azdı.

2003'ten sonra hiç federal idam cezası infaz edilmemişti.

Kasım 2019'da Gallup'un yaptığı bir anket, ABD'lilerin yüzde 60'ının idam cezasını desteklemeye devam ettiğini gösterse de bu oran, 30 yıl önce bu konuda anketler yapılmaya başlandığından beri en düşük oran.

1896'dan bu yana en çok idam

Adalet Bakanı Barr ise Temmuz 2019'da yaptığı bir açıklamada Kongre'nin idam cezasını onayladığını ve bu cezaların infaz edilmesinin mağdurların ailelerine ödenmesi gereken bir borç olduğunu söylemişti.

İdam edilecek mahkumların seçimi de bu kararın politik olduğu eleştirilerine yol açtı.

Yazın ırkçılık karşıtı protestolar sürerken idam edilen mahkumların beşi de beyazdı.

Bu sefer idam edilmesi planlanan beş kişiden dördü ise siyah.

Ndulue, federal davalarda siyahların oransal olarak daha fazla ceza almasının tartışıldığı bir dönemde siyahların idam edilmeyip protestolar bitince idam edilmelerine karar verilmesinin tesadüf olmadığını savunuyor:

"Bu konuda yapılan araştırmalar gösteriyor ki, ülkenin dört bir yanında mağdurların ırkı da failin idam cezası alıp almayacağında büyük etken."

Bakan Barr: İdamları durdurmanın yolu idamı kaldırmak

Bu hafta iki mahkum idam edilirse bu yıl infaz edilen cezaların sayısı 10'a çıkacak ve 2020, 1896'dan bu yana en fazla kişinin federal hükümet tarafından idam edildiği yıl olacak.

Bugüne kadar seçimi kaybeden veya görev süresi dolan başkanlar, idam mahkumlarının geleceklerine kendinden sonraki başkanın karar vermesine izin veriyordu.

AP'ye konuşan Adalet Bakanı Barr ise görevi bırakmadan önce daha fazla mahkumu idam etmeyi planladıklarını açıkladı.

Barr "İdam cezasının uygulanmamasının yolu idam cezasını kaldırmaktan geçer. Fakat bu olmadığı müddetçe yargı idam cezası vermişse ceza uygulanmalı" dedi.

İdam edilmesi planlanan ilk kişi olan Brandon Bernard 1999'da 18 yaşındayken cinayet ve adam kaçırma suçlarından hüküm giymişti.

Ceza infaz edilirse Bernard son 70 yılda idam edilen en genç yaşta suç işlemiş kişi olacak.

Davanın jürisindeki dokuz kişiden bugüne kadar hayatta kalan beş kişi ve temyiz mahkemesinde idam cezası verilmesi yönünde görüş bildiren savcı, cezanın infaz edilmemesi için çağrı yaptı.

Kim Kardashian da bunun için Twitter üzerinden ABD Başkanı Trump'a çağrıda bulundu.

Yeni yönetimin idama bakışı

Seçilmiş ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, siyasi kariyeri boyunca idam cezasına karşı çıktı.

2003'te görev başında öldürülen 29 yaşındaki bir polisin katilinin idam edilmemesi için, partisinden gelen baskıya karşı çıkarak kampanya yürüttü ve başarıya ulaştı.

Joe Biden'ın geçmişi ise daha karışık.





Biden'ın 1994'da hazırladığı bir ceza yasası, suçluların idam cezası alabileceği federal suçlara 60 yeni madde eklemişti.

Bugün idam cezasının infaz edilmesine bekleyenlerden bazıları bu maddelerle ceza almış durumda.

Fakat Biden bugün federal idam cezalarını kaldırmayı ve eyaletlere de bu yönde çağrı yapmayı savunuyor.

Biden'ın kampanya ekibi de 1973'ten bu yana idam cezası alan 160 kişinin sonradan aklandığına dikkat çekiyor.

Biden henüz adalet bakanını açıklamadı.

Trump 130 yıllık geleneği sonlandırdı: ABD'de geçiş sürecinde idam cezaları infaz ediliyor
Trump 130 yıllık geleneği sonlandırdı: ABD'de geçiş sürecinde idam cezaları infaz ediliyor

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İdam Cezası, İnfaz, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump 130 yıllık geleneği sonlandırdı: ABD'de geçiş sürecinde idam cezaları infaz ediliyor - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismarda bulunan sapığın görüntüleri ortaya çıktı 'Süt kazanında banyo' skandalında yeni gelişme: Takipsizlik başvurusunda bulunuldu Şeker ve çikolatayla kandırmış! Küçük çocuğu istismar ettiği anları telefonuna kaydeden sapık 31 yıl hapis cezası aldı Bakan Koca'dan "AK Partililer aşı olmaya başladı" iddiasıyla ilgili açıklama: Çin'de eczanede satılıyor, isteyen alır yaptırır Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor PKK/YPG'nin kontrol noktalarına saldırı planı deşifre oldu, canlı bomba böyle etkisiz hale getirildi Ulus Pazarı'nın kapalı olduğundan haberi olmayan Bulgarlar, elleri boş geri döndüler Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in koronavirüs testi negatife döndü TFF Başkanı Nihat Özdemir'in koronavirüs testi negatife döndü         
15:44
Güney Koreli yönetmen Kim Ki-duk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Güney Koreli yönetmen Kim Ki-duk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
15:17
Aynı aileden 5 kişi, koronavirüsten hayatını kaybetti! 7'si halen tedavi görüyor Aynı aileden 5 kişi, koronavirüsten hayatını kaybetti! 7'si halen tedavi görüyor         
14:48
Erdoğan'dan AB Liderler Zirvesi kararı yorumu: Türkiye'ye yaptırım çıkması mümkün değil Erdoğan'dan AB Liderler Zirvesi kararı yorumu: Türkiye'ye yaptırım çıkması mümkün değil         
14:36
2 yıl önce göbeğindeki yağları aldırmak isteyen Alişan, ölümden döndüğünü ilk kez anlattı 2 yıl önce göbeğindeki yağları aldırmak isteyen Alişan, ölümden döndüğünü ilk kez anlattı         
14:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti         
13:53
Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması         
13:34
İstanbul'da zabıta turist oldu; taksicilere ceza yağdı İstanbul'da zabıta turist oldu; taksicilere ceza yağdı         
13:19
Annesini korumak için babasını öldürmüştü! Talihsiz gencin beraatine karar verildi Annesini korumak için babasını öldürmüştü! Talihsiz gencin beraatine karar verildi         
12:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "14 günlük kısıtlama gelir mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok         
12:08
Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş         
11:50
Emine Erdoğan'ın maskesinde dikkat çeken detay! Üstünde 'Ya Şafi' baskısı var Emine Erdoğan'ın maskesinde dikkat çeken detay! Üstünde 'Ya Şafi' baskısı var         
11:11
HDP'li vekilden skandal hareket! Terör örgütü üyesinin telefonunu el çabukluğuyla çekip aldı HDP'li vekilden skandal hareket! Terör örgütü üyesinin telefonunu el çabukluğuyla çekip aldı         
10:31
29 yıldır geçimini 1,5 metrekarelik dükkandan sağlıyor 29 yıldır geçimini 1,5 metrekarelik dükkandan sağlıyor         
08:47
ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı         
08:37
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 15:55:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump 130 yıllık geleneği sonlandırdı: ABD'de geçiş sürecinde idam cezaları infaz ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei