Trump görüntüleri paylaştı! İran'ın İsfahan kentinde art arda büyük patlamalar

31.03.2026 07:16
ABD-İsrail ve İran arasında devam eden savaşta 32. güne girilirken, İran'ın İsfahan kentinde büyük patlamalar meydana geldi. ABD ve İsrail saldırılarının görüntülerini paylaşan ABD Başkanı Donald Trump'ın aktardığı videoda bölgede kritik noktaların yerle bir edildiği ve dumanların gökyüzüne kadar ulaştığı görüldü.

ABD- İsrail ile İran arasında devam eden savaş 32. gününe girerken, İran’ın birçok kentinde peş peşe patlamalar meydana geldi. Özellikle İsfahan’da yaşanan büyük patlamalar ve ABD Başkanı Donald Trump’ın paylaştığı görüntüler, saldırının boyutunu gözler önüne serdi.

İSFAHAN’DA BÜYÜK YIKIM: DUMANLAR GÖKYÜZÜNE YÜKSELDİ

Trump’ın paylaştığı videoda, İsfahan’daki kritik noktaların hedef alındığı ve bölgede büyük yıkım oluştuğu görüldü. Patlamaların ardından yükselen yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı dikkat çekti. Görüntüler, saldırının şiddetini ve hedef alınan alanların stratejik önemini ortaya koydu.

TAHRAN, İSFAHAN VE ZENCAN’DA PATLAMA SESLERİ

ABD-İsrail saldırıları altındaki İran’da başkent Tahran başta olmak üzere İsfahan ve Zencan kentlerinde de patlama sesleri duyuldu. Tahran’ın hem doğu hem batı bölgelerinde patlamalar meydana geldiği bildirildi.

ELEKTRİKLER KESİLDİ

Fars Haber Ajansı, Tahran’da patlamaların yaşandığı bölgelerde elektrik kesintisi olduğunu aktardı. Benzer şekilde Zencan’da da patlamanın ardından geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.

CAMİ YAKININDA PATLAMA

Jamaran haber sitesine göre, Zencan’ın güneyinde Azam Hüseyniyesi (Camisi) yakınlarında da patlama meydana geldi. Yetkililer, bölgede doğal gaz sızıntısı ihtimaline karşı vatandaşlara olay yerinden uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu.

GERİLİM TIRMANIYOR

Peş peşe yaşanan patlamalar, bölgede tansiyonun daha da yükseldiğini ortaya koyarken, saldırıların kapsamının genişleyebileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu İzmir'de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu
Antalya’da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu Antalya'da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu
Adana’da 3 katlı binanın terasında patlama 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Adana'da 3 katlı binanın terasında patlama! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Hizbullah: İsrail’e 2 Mart’tan bu yana 1100 saldırı düzenledik Hizbullah: İsrail'e 2 Mart'tan bu yana 1100 saldırı düzenledik
Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama
Yanan araçtan insan kemikleri çıktı Yanan araçtan insan kemikleri çıktı
İsrail tarihinin en büyük bütçesi onaylandı Savunmaya 45 milyar dolar ayrıldı İsrail tarihinin en büyük bütçesi onaylandı! Savunmaya 45 milyar dolar ayrıldı
Kanlı senaryoda anlaşma sağlandı Askeri operasyon geliyor Kanlı senaryoda anlaşma sağlandı! Askeri operasyon geliyor
Vatandaşlardan şikayet yağdı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi Vatandaşlardan şikayet yağdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

05:00
Küresel kriz kapıda İran’dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı
Küresel kriz kapıda! İran'dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı
02:55
Netanyahu’dan manidar savaş mesajı: İran rejimi bence içten çökecek
Netanyahu'dan manidar savaş mesajı: İran rejimi bence içten çökecek
00:02
İran’dan ateşlenen füzeyle ilgili “Kürecik“ iddiası
İran'dan ateşlenen füzeyle ilgili "Kürecik" iddiası
23:53
Osimhen’e dev çağrı: Manchester United’a gel
Osimhen'e dev çağrı: Manchester United'a gel
22:35
İşte tutuklanan Özkan Yalım’ın savcılık ifadesi
İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi
22:14
Trump, İran’da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
Trump, İran'da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
22:11
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar
21:35
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
20:35
Eskişehir’de Sürücüye 350 Bin Lira Ceza
Eskişehir'de Sürücüye 350 Bin Lira Ceza
19:43
Savaşı sona erdirecek gelişme Pezeşkiyan resmen ilan etti
Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
