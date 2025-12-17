Özel kaleminden Trump için olay sözler: O alkolik bir kişiliğe sahip - Son Dakika
Özel kaleminden Trump için olay sözler: O alkolik bir kişiliğe sahip

Özel kaleminden Trump için olay sözler: O alkolik bir kişiliğe sahip
17.12.2025 04:05
ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Kalem Müdürü Susie Wiles, bir dergiye verdiği röportajda Trump'ın alkol kullanmamasına rağmen "alkolik bir kişiliğe" sahip olduğunu söyledi. Röportajında sarf ettiği sözlerin tartışma yaratması üzerine yeni bir açıklama yapan Wiles sözlerinin çarpıtıldığını ifade ederken, ABD Başkanı Donald Trump da özel kalem müdürüne destek verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Kalem Müdürü Susie Wiles, Vanity Fair dergisine verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Babasının, ölümünden önce uzun bir süre alkol problemi yaşadığını belirten Wiles, "Alkolizm ilişkilere zarar verir; bu durum babamla benim aramdaki ilişkide de böyleydi" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın alkol kullanmamasına rağmen "alkolik bir kişiliğe" sahip olduğunu söyleyen Wiles, "Başkan yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığına inanır, hiçbir şey, sıfır" dedi.

"ALKOLİKLER İÇTİKLERİNDE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ABARTILI HALE GELİR"

Alkolik kişilerin davranışlarını babası ile yaşadığı deneyimlerden bildiğini aktaran Wiles, "Benden bir milyon kat daha fazla bilgiye sahip bazı klinik psikologlar söyleyeceklerime itiraz edebilir. Ama yüksek işlevli alkolikler ya da genel olarak alkoliklerde, içtiklerinde kişilik özellikleri abartılı hale gelir. Bu yüzden büyük kişilikler konusunda biraz uzman sayılırım" değerlendirmesinde bulundu. Trump ile iş ilişkisine de değinen Wiles, rolünü başkanın kararlarını kısıtlamak değil, kolaylaştırmak olarak gördüğünü söyledi. Kararlarının geçersiz kılınmasının hiçbir zaman kendisi için bir şikayet kaynağı olmadığını ve her daim Trump'ın nihai kararlarını desteklediğini kaydeden Wiles, "Birkaç kez oylamada yenildim. ve eğer eşitlik olursa, o kazanır" dedi.

"ELON MUSK TUHAF, BENCE DAHİLER BÖYLEDİR"

Trump'ın bir süreliğine Hükümet Verimliliği Departmanı'nın başına getirdiği milyarder Elon Musk için "Tam anlamıyla yalnız hareket eden biri" ifadelerini kullanan Wiles, "Elon'la ilgili asıl zorluk, ona ayak uydurmak. Ketamin kullandığını açıkça söylüyor. Gündüzleri EOB'de (Yürütme Ofisi Binası) bir uyku tulumunda uyuyor. Çok tuhaf, çok tuhaf bir adam; ki bence dahiler genelde böyledir. Bu durum işler için faydalı mı? Değil. Ama o, başlı başına bir karakter" şeklinde konuştu.

"GÜMRÜK VERGİLERİ KONUSUNDA BÜYÜK ANLAŞMAZLIK VARDI"

Trump'ın gümrük vergisi uygulama kararı ve o süreçte yaşananların "beklediğinden daha ağrılı" geçtiğini itiraf eden Wiles, "(Gümrük vergilerinin) iyi bir fikir olup olmadığı konusunda büyük bir anlaşmazlık vardı" dedi. Trump'ın danışmanlarının keskin bir şekilde bölündüğünü aktaran Wiles, "Bazıları gümrük vergilerinin her derde deva olduğuna inanırken, diğerleri felaket öngörüyordu" diye konuştu. Herkese Trump'ın programına uymalarını söylediğini kaydeden Wiles, "Dedim ki, 'Sonunda olacak olan belli. Öyleyse, onun zaten düşündüğü şeye nasıl uyum sağlayabileceğinizi bulun.' Ama bunu başaramadılar" şeklinde konuştu.

"JD VANCE KOMPLO TEORİLERİNE İNANIYOR"

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'yi Jeffrey Epstein davasını ele alış biçimi üzerinden eleştiren Wiles, "Bence o, bununla ilgilenen hedef grubun tam olarak kimler olduğunu anlamakta tamamen başarısız oldu. Önce bu insanlara içi boş klasörler verdi, sonra da tanık listesinin masasında olduğunu söyledi. Halbuki masasında hiçbir şey yoktu" ifadelerini kullandı. Wiles, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in ise "Uzun yıllardır komplo teorilerine inanan bir kişi olduğu" görüşünü paylaştı.

İFADELERİNİN ÇARPITILDIĞINI AÇIKLADI

Röportajın yayınlanmasının ardından sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yapan Wiles, ifadelerinin çarpıtıldığını açıkladı. Söylediklerinin bağlamından koparıldığına dikkat çeken Wiles, "Yayınlananlar, bana ve tarihin en iyi başkanı, Beyaz Saray personeli ve kabinesine karşı kurgulanmış bir karalama yazısıdır" dedi. Yayınlanan içeriğin Trump ve yönetimi hakkında olumsuz bir algı oluşturmayı hedeflediğini ifade eden Wiles, "Gerçek şu ki, Trump Beyaz Sarayı 11 ayda, diğer herhangi bir başkanın 8 yılda başardığından daha fazlasını başardı ve bu, neredeyse 10 yıldır birlikte çalışmaktan onur duyduğum Başkan Trump'ın eşsiz liderliği ve vizyonu sayesinde oldu" dedi.

TRUMP'TAN WILES'A DESTEK

ABD Başkanı Donald Trump ise, ABD basınına yaptığı açıklamada Wiles'a destek verdi. Wiles'ın kendisi hakkında yaptığı "alkolik kişiliğe sahip" tanımlamasının doğru olduğunu söyleyen Trump, "sahiplenici ve bağımlılık yapan" bir kişiliğe sahip olduğunu ifade etti. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de, Wiles'ın gösterdiği tutarlılık ve samimiyete her zaman hayran olduğunu belirterek, "Onun ABD başkanına sadakatsiz olduğunu hiç görmedim ve bu da onu başkanın isteyebileceği en iyi Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü yapıyor" dedi. Wiles ile "komplo teorisyenliği" konusunda sık sık şakalaştıklarını vurgulayan Vance, "Bazen komplo teorisyeni oluyorum, ama sadece doğru olan komplo teorilerine inanıyorum" açıklamasında bulundu.

"YÖNETİM BÖLME GİRİŞİMLERİ BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANACAK"

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Wiles'a destek vererek, "Bu yönetimi bölme girişimlerinin hepsi başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Başkan Trump'ın muazzam başarılarını baltalama ve küçümseme girişimlerinin hepsi başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Biz bir aileyiz. Bir aradayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Özel kaleminden Trump için olay sözler: O alkolik bir kişiliğe sahip - Son Dakika

SON DAKİKA: Özel kaleminden Trump için olay sözler: O alkolik bir kişiliğe sahip - Son Dakika
