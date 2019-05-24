Son Dakika Haberleri: Trump, Orta Doğu'ya asker göndereceğini doğruladı

Trump, Orta Doğu'ya asker göndereceğini doğruladı

4 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınında Washington'un Orta Doğu'ya asker göndermeye hazırlandığı yönündeki haberleri doğruladı.

Trump, Orta Doğu'ya asker göndereceğini doğruladı, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınında Washington'un Orta Doğu'ya asker göndermeye hazırlandığı yönündeki haberleri doğruladı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınında ismi verilmeyen yetkililere dayandırılarak yayınlanan ve Washington'un Orta Doğu'ya asker göndermeye hazırlandığı yönündeki haberler hakkında açıklama yaptı. Konuya ilişkin soruları cevaplayan Trump, basında yer alan iddiaları doğrulayarak, "Orta Doğu'da koruma istiyoruz. Nispeten küçük bir grup asker göndereceğiz" dedi. ABD basınında yer alan haberlerde ise son dönemde özellikle İran ile artan gerginlik üzerine Trump'ın bölgedeki füze savunma sistemlerini güçlendirmek ve haber alma çalışmalarını arttırmak için asker göndereceği belirtilmişti. Beyaz Saray'da gerçekleşen bir toplantı öncesi Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan gönderilecek ek askeri güçlerin bölgede bulunan ABD kuvvetlerinin güvenliğini sağlamlaştıracağını ve İran'ın yanlış bir karar almasını engelleyeceğini söylemişti. Shanahan "Bizim işimiz caydırıcılık. Bu savaş için değil" diyerek "Amacımız ulaşım özürlüğü sağlamak, Suriye ve Irak'ta terör karşıtı faaliyetlerde bulunmak, Yemen'de Al-Kaide'yi yenmek ve İsrail ile Ürdün'ün güvenliğini sağlamak" demişti. Geçtiğimiz haftalarda ABD ayrıca Nimitz sınıfı USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi ile destek filosunun yanı sıra, dört adet B-52 bombardıman uçağını ve yeni Patriot füze sistemlerini bölgeye göndermiş ve Irak'tan zorunlu olamayan tüm ABD personelinin tahliyesini emretmişti.
(Aydın Tuna Palabıyıkoğlu/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 09:45 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Donald Trump, Güncel
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