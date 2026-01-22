Trump\'tan Gazze\'ye Barış Kurulu Müjdesi

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze için oluşturulan ancak çerçevesi uluslararası anlaşmazlıkların çözümüne yönelik olarak genişletilen Barış Kurulu'nun kuruluş sözleşmesinin imza töreninde, "Gazze'nin silahsızlandırılmasını, doğru şekilde yönetilmesini ve güzel bir biçimde yeniden inşa edilmesini sağlamaya kararlıyız. Bu büyük bir plan olacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ekonomik Forumu'nun gerçekleştirildiği İsviçre'nin Davos kasabasında Barış Kurulu'nun kuruluş sözleşmesinin imza töreninde konuştu. 18 ülkenin liderleri ve bakanlarının katıldığı törende Trump, ABD tarafından Gazze için oluşturulan ancak çerçevesi uluslararası anlaşmazlıkların çözümüne yönelik olarak genişletilen Barış Kurulu'na değindi. ABD Başkanı, "Pek çok ülkeye kısa süre önce bildirim yapıldı ve herkes bu yapının bir parçası olmak istiyor. Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere birçok aktörle birlikte çalışacağız" dedi.

Barış Kurulu'nun tesisi vesilesiyle ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Özel Temsilci Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'a çalışmalarından ötürü teşekkür eden Trump, "Gerçekten inanılmaz bir iş çıkardılar. Orta Doğu'da barışı sağladık. Kimse bunun mümkün olduğunu düşünmüyordu. Sekiz savaşı çözdük ve yakında başka savaşların da durdurulacağına inanıyorum" diye konuştu.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın kolaylıkla durdurulabileceğini düşünürken bunda yanıldığını gördüğünü de ifade eden Trump, "Geçen ay Rusya ile Ukrayna arasında çoğu asker olmak üzere 29 bin kişi hayatını kaybetti. Ondan önceki ay 27, bir önceki ay da 26 bin kişi. Bu korkunç. Ancak toplantılar yapıyoruz ve ilerlemenin iyi yönde olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu hafta ABD Başkanı olarak ikinci döneminin ilk yılının tamamlandığını vurgulayan Donald Trump, konuşmasında kendi yönetiminde ABD'nin elde ettiği ekonomik başarılara da değindi. Trump, ABD'nin 18 trilyon dolar yatırım taahhüdü aldığını, ticaret açığını yüzde 77 azalttığını ve dünyanın dört bir yanından birçok ülkeyle ticaret anlaşması imzaladığını anlattı.

"Hamas silah bırakmazsa, bu onların sonu olacak"

Gazze'deki savaşa da son verdiklerini söyleyen ABD Başkanı Trump, "Bu savaşta gerçekten sona yaklaşılıyor. Küçük yangınlar kaldı ama onları söndürüyoruz. Eskiden devasa, çok büyük yangınlar vardı. Şimdi küçük yangınları söndürebiliyoruz" dedi.

Hamas'ın silah bırakması gerektiğini de ifade eden Trump, "Bunu muhtemelen yapacaklar ama onlar kelimenin tam anlamıyla ellerinde tüfeklerle doğan insanlar. Gerçekten, doğdukları ilk gün ellerine bir tüfek veriliyor. Ancak silahlarını bırakmak zorundalar. Bunu yapmazlarsa, bu onların sonu olacak" dedi.

"Hizbullah konusunda da bir şeyler yapılması gerekecek"

Lübnan'daki Hizbullah konusunda da bir şeyler yapılması gerekeceğini söyleyen Donald Trump, "Ama bunlar sadece kalıntı. Ben bunlara küçük kalıntılar diyorum. Öncesiyle kıyasladığımızda durum böyle. O zamanlar ülkelerin birbiriyle savaştığı devasa, son derece büyük güç mücadeleleri vardı. Barış hedefiyle büyük bir zafer olarak, gece yarısı Çekici operasyonu ile İran'ın nükleer zenginleştirme kapasitesini tamamen yok etik. Nükleer silaha erişmelerine iki ay kalmıştı ve bu gerçekleşmedi. Şimdi İran konuşmak istiyor ve biz de konuşacağız" şeklinde konuştu.

"Suriye çok büyük ilerleme kaydetti"

Suriye'ye de değinen Trump, "Suriye çok büyük ilerleme kaydetti, gerçekten muazzam bir ilerleme. Bundan memnunuz. Tüm yaptırımları kaldırdık; bu da onlara nefes alma şansı veriyor. Suriye devlet başkanı çok ama çok sıkı çalışıyor. Tüm işleri yoluna koyacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İspanya'yı "bedavacılıkla" suçladı

Başkanlığının ikinci döneminde NATO üyelerinin tümünü savunma harcamalarını artırmaya ikna ettiğini belirten Trump, "Neredeyse tüm NATO müttefiklerinden savunma harcamalarını GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarmaları yönünde taahhütler aldım. İspanya hariç herkes. İspanya'da ne oluyor bilmiyorum, neden bunu yapmak istemiyorlar ki? Sanırım bedava faydalanmak istiyorlar" dedi.

"Venezuela'yı devasa petrol şirketlerimize açıyoruz"

ABD'nin Venezuela'ya gerçekleştirdiği operasyona da değinen Donald Trump, "Venezuela halkı durumdan çok memnun. Ayrıca Venezuela'nın yeni liderleriyle de çok iyi ilişkilerimiz var. Ülkeyi devasa petrol şirketlerimize açıyoruz ve bu da çok iyi gidiyor. Venezeula'dan 50 milyon varil petrol aldık ve bunun önemli bir kısmı Venezuela'ya gidecek" diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, "Kısa sürede bizimle elde ettikleri gelir, yıllar boyunca kazandıklarından daha fazla oldu. Çünkü sahip oldukları petrol miktarı gerçekten çok fazla. Bizden sonra en fazla petrol onlarda" ifadelerini kullandı.

"Barış Kurulu, insanlık tarihinde ortaya konmuş en önemli kurum olabilir"

ABD'nin barış inisiyatiflerinin bir parçası olarak bugün Barış Kurulu'nu ilan ettiklerini duyuran Trump, "İnsanlık tarihinde ortaya konmuş en önemli kurum olabilir. Başkanı olmak büyük şeref. Tüm ülkeler bu sürecin parçası olmak istiyorlar" şeklinde konuştu.

Fikir ortaya çıktıktan sonra kendisine Barış Kurulu'nun başkanlığının uygun görüldüğünü ifade eden ABD Başkanı Donald Trump, "Bunu çok ciddiye alıyorum. Harika bir ekibimiz var. İçeriden bu yapıya liderlik eden harika genç insanlar var. Şu anda çok güzel bir şekilde işliyor ve zaten başlamış durumda. Neredeyse her ülke bunun bir parçası olmak istiyor. Davet mektuplarını birkaç gün önce gönderdik ve burada bulunan ülkeler sadece Davos vesilesiyle burada olanlar" dedi.

Gruptaki herkesin dostları olduğunu söyleyen Trump, "Genelde bir grup içinde iki ya da üç sevmediğim insan olur ama bu gruptaki herkesi seviyorum. Bunlar harika insanlar ve harika liderler. Barış Kurulu, üst düzey liderlerden oluşuyor" ifadelerini kullandı.

"Gazze'deki ateşkes, büyük bir titizlikle muhafaza edildi"

Trump, "Geçtiğimiz ekim ayında Gazze'deki çatışmaya kalıcı olarak son verme planını duyurduk ve ortaya koyduğumuz vizyonun BM Güvenlik Konseyi'nde oybirliğiyle kabul edilmiş olduğunu açıklamaktan gurur duyuyorum. Bu planın birinci aşaması çerçevesinde Gazze'deki ateşkes, büyük bir titizlikle muhafaza edildi. Gazze'ye rekor miktarda insani yardım ulaştırıldı. Eskiden insanların açlık çektiğine ilişkin haberler duyardınız ve bunları artık duymuyoruz" şeklinde konuştu.

"Gazze'de çok başarılı olacağız"

ABD Başkanı Trump, "Gazze'nin silahsızlandırılmasını, doğru şekilde yönetilmesini ve güzel bir biçimde yeniden inşa edilmesini sağlamaya kararlıyız. Bu büyük bir plan olacak ve Barış Kurulu'nun aslında başladığı yer de bu noktaydı. Gazze'de başarılı oldukça, bunu başka alanlara da yayacağımızı düşünüyorum. Gazze'de çok başarılı olacağız. İzlenmesi gerçekten çok güzel bir süreç olacak" dedi.

"Başka adımlar atabiliriz"

Barış Kurulu'nun Gazze'nin ardından dünyadaki diğer sorunlara odaklanabileceğine işaret eden Donald Trump, "Bu kurul tamamen oluşturulduktan sonra başka şeyler de yapabiliriz. Çok sayıda başka adımlar atabiliriz. Neredeyse yapmak istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Bunları Birleşmiş Milletler ile eşgüdüm içinde yapacağız" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Barış Kurulu'nu oluşturan liderler ve Birleşmiş Milletler'in birlikte çalışmasıyla dünya için harika şeyler yapılabileceğine inandığını söyledi. Trump, "Dünyada barışı tesis edeceğiz ve bu geriye bıraktığımız muazzam bir miras olacak. Bu odadaki herkes bir yıldız. Öyle olmasaydı burada olmazdınız. Her biriniz birer yıldızsınız. Dünyanın en büyük, en önemli, en güçlü insanları ve sahip olduğunuz dehayı, sıra dışı, ilham verici dehayı barış için kullandığınızda barışın tersi olan şeyin hiçbir şansı kalmaz" şeklinde konuştu. - DAVOS