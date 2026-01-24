Trump'tan Kanada'ya Gümrük Tehdidi - Son Dakika
Dünya

Trump'tan Kanada'ya Gümrük Tehdidi

Trump\'tan Kanada\'ya Gümrük Tehdidi
24.01.2026 17:49
Trump, Kanada'nın Çin ile anlaşma yapması durumunda Kanada ürünlerine yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Çin ile bir anlaşma yapması durumunda, ABD'ye giren tüm Kanada ürünlerine yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğer (Kanada Başbakanı Mark) Carney, Kanada'yı Çin'in ABD'ye mal ve ürün göndermesi için bir 'teslimat limanı' haline getireceğini düşünüyorsa, büyük bir yanılgı içindedir" ifadelerini kullandı.

Çin ile iş yapmanın Kanada için yıkıcı sonuçları olacağını savunan Trump, "Çin, işletmelerinin, sosyal dokusunun ve genel yaşam tarzının yok edilmesi de dahil olmak üzere Kanada'yı canlı canlı yiyecek ve tamamen yutup bitirecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, paylaşımında Kanada'ya açık bir gözdağı vererek, "Eğer Kanada, Çin ile bir anlaşma yaparsa, ABD'ye giren tüm Kanada mal ve ürünlerine derhal yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacaktır" tehdidinde bulundu.

Kaynak: DHA

