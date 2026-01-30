Trump'tan Küba'ya Yaptırım Kararı - Son Dakika
Dünya

Trump'tan Küba'ya Yaptırım Kararı

Trump\'tan Küba\'ya Yaptırım Kararı
30.01.2026 12:59
ABD Başkanı Trump, Küba'ya petrol tedarik eden ülkelere gümrük vergisi yaptırımı getiren kararname imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Küba'ya petrol tedarik eden ülkelere yönelik gümrük vergisi yaptırımının önünü açan kararnameyi imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Küba hükümetinin ABD'ye yönelik tehditlerine karşı Başkan Donald Trump'ın 'ulusal acil durum' ilan eden bir başkanlık kararnamesini imzaladığı bildirildi. Kararname ile ABD'nin, Küba'ya doğrudan veya dolaylı yoldan petrol sağlayan ülkelerden ithal edeceği ürünlere ek gümrük vergisi getirmesine olanak tanıyan yeni bir tarife sistemi devreye sokuldu.

Açıklamada, Küba rejiminin düşman aktörlere ve terör örgütlerine destek vererek Amerikan güvenliğini tehlikeye attığı belirtildi. Küba'nın Rusya'ya ait, ABD'den hassas bilgileri çalmaya odaklanmış en büyük denizaşırı sinyal istihbarat tesisine ev sahipliği yaptığına dikkat çekilen açıklamada, "Küba ayrıca Hizbullah ve Hamas gibi uluslararası terör gruplarına güvenli liman sağlamakta ve Batı Yarımküre'deki ABD karşıtlarını desteklemektedir" ifadelerine yer verildi.

Yeni tarife sisteminin uygulanması için Dışişleri ve Ticaret bakanlarına gerekli yönetmelikleri çıkarma konusunda tam yetki verildiği aktarılan açıklamada, Küba rejiminin siyasi muhaliflere işkence ettiği, ifade özgürlüğünü engellediği ve bölgede 'komünist ideolojiyi yayarak kaos kışkırtıcılığı yaptığı' öne sürüldü.

Açıklamada, Küba'nın veya yaptırımdan etkilenecek ülkelerin, tehdidi gidermeye yönelik 'önemli adımlar' atması halinde Trump'ın kararnamede değişikliğe gidebileceği notu da düşüldü. Bu adımın, Trump'ın 'Önce Amerika' politikası çerçevesinde, Küba halkının yanında durma ve rejimi sorumlu tutma çabalarının bir devamı olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Trump'tan Küba'ya Yaptırım Kararı - Son Dakika

SON DAKİKA: Trump'tan Küba'ya Yaptırım Kararı - Son Dakika
