ABD Başkanı Donald Trump, "ABD Başkanı olarak, yolsuzluğu soruşturmak ve soruşturtmak hakkına ve hatta belki de görevine sahibim. Buna diğer ülkelerden bu konuda bize yardım etmelerini istemek ya da bunu önermek de dahil." açıklamasında bulundu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile ağustos ayında yaptığı telefon görüşmesinde, Joe Biden'ın ve oğlunun soruşturulmasını istediği iddiaları üzerine hakkında açılan azil soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tartışmanın ilk günlerinden bu yana Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, "yanlış bir şey yoktu" savunmasını yapan Trump, "ABD Başkanı olarak, yolsuzluğu soruşturmak ve soruşturtmak hakkına ve hatta belki de görevine sahibim. Buna diğer ülkelerden bize bu konuda bize yardım etmelerini istemek ya da bunu önermek de dahil. Bu istek, başkanlık seçimleri kampanyası ile ilgili değil, bu büyük çaptaki bir yolsuzlukla ilgili." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Trump, ABD basınını da "yolsuz" olmakla eleştirerek "Yalan haber basınıyla ve onların ortağı Demokrat Parti ile mücadele ediyoruz." mesajını paylaştı.

Trump'ın Çin lideriyle Biden ve Warren hakkında konuştuğu iddiaları

Öte yandan Amerikan yayın kuruluşu CNN, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın 18 Haziran'da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı bir telefon görüşmesinde de Demokrat Parti'nin başkan aday adayları Biden ve Elizabeth Warren hakkında konuştuğunu ileri sürdü.

Trump'ın, bu konuşma esnasında Biden ve Warren'ın "siyasi görüşleri" hakkında konuştuğunu belirten kaynaklar, bu görüşmenin kayıtlarının saklı tutulduğunu kaydetti.

Ayrıca, Trump'ın bu görüşmede Şi'ye Çin ile ABD arasında ticari anlaşmalar sürerken Hong Kong'daki protestolar konusunda sessiz kalacağını söylediği belirtildi.

Trump, Ukrayna Büyükelçisinin görevden alınmasını istemiş

ABD'deki Ukrayna krizine ilişkin bir diğer iddia da Wall Street Journal gazetesinden geldi. Gazete, Trump'ın, kişisel avukatı Rudy Giuliani ve diğer kişilerden gelen şikayetler üzerine ABD'nin Kiev Büyükelçisi Marie Yovanovitch'in görevden alınması talimatı verdiğini iddia etti.

Normal şartlarda Mayıs 2019'da görev süresi dolan Yovanovitch'in, bu tarihten önce Washington'a çekildiğinin anımsatıldığı haberde, Giuliani'nin büyükelçiyi "Trump'ı ve Biden'ı soruşturma çabalarını engellemekle" suçladığı belirtildi.

Yovanovitch'in Trump'a yönelik azil soruşturması kapsamında, gelecek hafta cuma günü Temsilciler Meclisinde ifade vermesi bekleniyor.

Trump'a azil soruşturması

Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, Demokrat başkan aday adayı Joe Biden'ın oğlunun Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında soruşturma yürütülmesini istediğini öne sürmüştü.

Trump, söz konusu iddialar üzerine, Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, Beyaz Saray ise görüşmenin dökümünü yayımlamıştı.

ABD basınında, Trump'ın Ukrayna liderine ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediği haberleri yer almış, Demokratlar bu iddianın ortaya çıkması üzerine, azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını açıklamıştı.