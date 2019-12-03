Son Dakika Haberleri: Trump: Türkiye'yi seviyorum, Erdoğan'la iyi anlaşıyorum
BBC
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Trump: Türkiye'yi seviyorum, Erdoğan'la iyi anlaşıyorum

7 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, bugün İngiltere'de başlayacak NATO zirvesi öncesi ülkesinin Londra Büyükelçiliği'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le görüştü.

Trump: Türkiye'yi seviyorum, Erdoğan'la iyi anlaşıyorum, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, bugün İngiltere'de başlayacak NATO zirvesi öncesi ülkesinin Londra Büyükelçiliği'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le görüştü. Trump görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, " Türkiye'ye seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi anlaşıyorum" dedi.

Donald Trump, Türkiye'nin, IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda ABD'ye çok yardım ettiğini söyledi.

Trump, "Türkiye bu süreçte bize daha fazla destek olamazdı" dedi.

Türkiye'nin geçmişte ABD'den çeşitli silahlar almak istediğini belirten Trump, Obama yönetiminin buna engel olduğunu ve o nedenle de Ankara'nın Rusya'dan silah aldığını kaydetti.

Trump, " Suriye'yi işgali sonrası Türkiye hala NATO üyesi olmalı?" şeklindeki bir soruya ise "Bu müttefikler arasında tartışılmalı" yanıtını verdi.

'Macron'un sözleri çok aşağılayıcı'

ABD Başkanı Donald Trump, NATO'nun "beyin ölümünün gerçekleştiğini" söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a da tepki gösterdi.

Trump, Macron'un sözlerinin "çok aşağılayıcı" olduğunu söyledi.

Macron'ın ifadesinin kendisini çok şaşırttığını vurgulayan Trump, "Türkiye Macron'a kendi beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyerek yanıt verdi ki, bu çok ilginç" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü yaptığı açıklamada Macron'a tepki göstermişti.

Erdoğan, "Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron, bak Türkiye'den sesleniyorum, NATO'da da söyleyeceğim, önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir" demişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:30 
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