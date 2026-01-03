Trump, Venezuela'yı ABD'nin Yöneteceğini Açıkladı - Son Dakika
Trump, Venezuela'yı ABD'nin Yöneteceğini Açıkladı

Trump, Venezuela\'yı ABD\'nin Yöneteceğini Açıkladı
03.01.2026 20:59
Trump, Maduro operasyonunu duyurarak, Venezuela'nın güvenli bir geçiş sürecine kadar ABD tarafından yönetileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin güvenli, uygun ve makul bir geçiş süreci gerçekleştirilene kadar Venezuela'yı yöneteceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da düzenlediği basın toplantısında Venezuela'da gerçekleştirilen ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasıyla sonuçlanan askeri operasyonun detaylarını paylaştı. Operasyonun 'olağanüstü' olduğunu belirten Trump, hava, kara ve deniz unsurlarıyla 'ezici bir Amerikan askeri gücünün' kullanıldığını söyledi.

ABD güçlerinin, Maduro'yu adalete teslim etmek için başkent Caracas'ın kalbinde bulunan 'ağır silahlarla donatılmış askeri bir kaleye' girdiğini kaydeden Trump, bu operasyonu İran'daki nükleer hedeflere yönelik geçmiş operasyonlara benzetti. Trump, "Amerika'nın başardığını dünyada başka hiçbir ülke başaramazdı" diyerek, ABD'nin sahip olduğu 'uzmanlık' sayesinde operasyon sırasında Caracas'ın ışıklarının tamamen kesildiğini açıkladı.

Trump, Venezuela'nın siyasi geleceğine dair kritik bir açıklamada bulunarak, "Güvenli, uygun ve makul bir geçiş süreci gerçekleştirilene kadar Venezuela'yı ABD yönetecek" ifadelerini kullandı.

'İKİNCİ SALDIRI DALGASINA MUHTEMELEN GEREK KALMADI'

Venezuela güçlerinin hazır pozisyonda kendilerini beklediğini söyleyen Trump, buna rağmen karşı tarafın çok hızlı bir şekilde etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Operasyonda hiçbir ABD askerinin ölmediğini ve ekipman kaybı yaşanmadığını belirten Trump, başlangıçta ikinci ve çok daha büyük bir saldırı dalgasına hazır olduklarını ancak gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından buna muhtemelen gerek kalmadığını söyledi.

Venezuela'daki petrol işinin 'iflas ettiğini' savunan Trump, büyük ABD şirketlerinin ülkeye girerek altyapıyı onaracağını ve ülke için para kazanmaya başlayacağını duyurdu. Trump, ABD ile Venezuela arasındaki bu ortaklığın halkı zengin, bağımsız ve güvenli kılacağını iddia etti.

Maduro ve eşinin şu anda bir gemide ABD'ye doğru yolda olduğunu belirten Trump, çiftin yargılanacağı yer konusunda New York ve Miami arasında yakında bir karar verileceğini söyledi. Maduro'yu 'Cartel de los Soles' kartelini yönetmekle ve ABD'ye devasa miktarda uyuşturucu sokmakla suçlayan Trump, deniz yoluyla gelen uyuşturucunun yüzde 97'sini kestiklerini öne sürdü.

Venezuela'daki diğer siyasi ve askeri figürlere "Maduro'nun başına gelenler sizin de başınıza gelebilir" tehdidinde bulunan Trump, "Venezuela halkı yeniden özgür" dedi.

Kaynak: DHA
