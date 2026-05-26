Trump’tan 6 ülkeye İbrahim Anlaşması çağrısı! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump’tan 6 ülkeye İbrahim Anlaşması çağrısı!

26.05.2026 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, Haberler.com’da sunucu Melis Yaşar’ın konuğu oldu. ABD gündemini değerlendiren Sural, Trump’ın 6 ülkenin İbrahim Anlaşmaları’nı imzalaması gerektiğini söylediğini aktarırken, anlaşmayı imzalamayan ülkelerin de çeşitli gerekçeleri bulunduğunu ifade etti. Sural ayrıca Trump yönetiminin Green Card sürecine yönelik yeni düzenlemeler planladığını ve göçmenlere yönelik kısıtlamaların devam edeceğini söyledi.

Haberler.com’da yayınlanan programda sunucu Melis Yaşar’ın konuğu olan Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, ABD’de gündemde öne çıkan başlıkları değerlendirdi. Trump’ın İbrahim Anlaşmaları’yla ilgili yaptığı açıklamalara değinen Sural, ABD yönetiminin Orta Doğu’daki diplomatik süreci genişletmek istediğini ifade etti.

ABD’de kutlanan Memorial Day nedeniyle milyonlarca kişinin seyahat ettiğini belirten Sural, Trump yönetiminin göç politikalarında da yeni adımlar hazırlığında olduğunu söyledi. Özellikle Green Card sürecine ilişkin yeni uygulamaların gündemde olduğunu belirten Sural, göçmenlere yönelik kısıtlamaların devam edeceğini ifade etti.

“TRUMP, 6 ÜLKENİN İBRAHİM ANLAŞMALARINI İMZALAMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ”

Programda Trump’ın dış politika mesajlarını değerlendiren Rona Doğan Sural, “Trump, 6 ülkenin İbrahim Anlaşmalarını imzalaması gerektiğini söyledi” dedi. ABD yönetiminin Orta Doğu’daki normalleşme sürecini genişletmeyi hedeflediğini belirten Sural, bölgedeki diplomatik dengelerin yeniden şekillenmeye çalışıldığını ifade etti.

Ancak bazı ülkelerin anlaşmaya mesafeli yaklaştığını söyleyen Sural, “6 ülkenin İbrahim Anlaşmaları’nı imzalamamaları için gerekçeleri var” ifadelerini kullandı.

“MEMORIAL DAY’DE 45 MİLYON AMERİKALI YOLLARDA”

ABD’de Memorial Day nedeniyle yoğun hareketlilik yaşandığını aktaran Sural, “Dün ABD’de cephelerde hayatını kaybetmiş Amerikan askerlerini anma günüydü” dedi.

Memorial Day tatilinde milyonlarca kişinin seyahate çıktığını belirten Sural, “Memorial Day’de 45 milyon Amerikalı yollarda” ifadelerini kullandı. ABD genelinde havaalanları ve kara yollarında büyük yoğunluk yaşandığını söyledi.

“TRUMP YÖNETİMİ GÖÇMENLERE YÖNELİK KISITLAMALARA DEVAM EDECEK”

Göçmen politikalarıyla ilgili son gelişmeleri de değerlendiren Sural, Trump yönetiminin Green Card sürecine ilişkin yeni düzenlemeler üzerinde çalıştığını söyledi. Sural, “Trump yönetimi, Green Card sürecine giren kişilerin bu işlemleri ABD içinde değil, kendi ülkelerindeki dış temsilcilikler aracılığıyla yürütmesini istiyor” dedi.

Trump yönetiminin göç politikalarında daha sert bir çizgi izlemeye devam edeceğini belirten Sural, “Trump yönetimi göçmenlere yönelik kısıtlamalara devam edecek” ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Rona Doğan Sural, Donald Trump, Washington, Türkiye, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Trump Trump’tan 6 ülkeye İbrahim Anlaşması çağrısı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İskoçya’da McTominay’in attığı röveşata golün işlendiği 20 sterlinlik banknot basıldı İskoçya'da McTominay'in attığı röveşata golün işlendiği 20 sterlinlik banknot basıldı
Avrupa futbolunda bu sezon on yıllarca süren şampiyonluk hasretleri bitti Avrupa futbolunda bu sezon on yıllarca süren şampiyonluk hasretleri bitti
Öğrenciler Bilgi Üniversitesi’nin yeniden açılmasını kampüste kutladı Öğrenciler Bilgi Üniversitesi'nin yeniden açılmasını kampüste kutladı
Ajda Pekkan’ın tek bir öğünü 43 bin lira Ajda Pekkan'ın tek bir öğünü 43 bin lira
Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı
CHP Genel Merkezi’nde Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel fotoğraflarında yeni düzenleme CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel fotoğraflarında yeni düzenleme
İran’da 87 gündür süren internet yasakları kalkıyor İran'da 87 gündür süren internet yasakları kalkıyor
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin büyük aşkı: Strahinja Pavlovic Galatasaray ve Fenerbahçe'nin büyük aşkı: Strahinja Pavlovic
Osmaniye’de 4.2 büyüklüğünde deprem Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Bahçelievler’de camiyi temizleyen görevliye yumruklu saldırı kamerada Bahçelievler'de camiyi temizleyen görevliye yumruklu saldırı kamerada

17:57
bulunacak
bulunacak
17:18
’’Türkiye’nin en büyük projelerinden biri’’ diyerek duyurdu Aziz Yıldırım’dan 1 milyar liralık hamle
''Türkiye'nin en büyük projelerinden biri'' diyerek duyurdu! Aziz Yıldırım'dan 1 milyar liralık hamle
16:43
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım
16:43
Özel’in “seçim“ teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
Özel'in "seçim" teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
16:39
Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince sevinçten çıldırmış Eline sandalye alıp koşan bile var
Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince sevinçten çıldırmış! Eline sandalye alıp koşan bile var
15:45
Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı
Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı
15:33
60 yıllık üst geçit yıkım çalışması sırasında çöktü: 3 ölü
60 yıllık üst geçit yıkım çalışması sırasında çöktü: 3 ölü
15:25
İran, ABD’yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı
İran, ABD'yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı
15:09
CHP Parti Meclisi’nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor
CHP Parti Meclisi'nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor
14:22
Araç sahiplerine güzel haber Benzine dev indirim geliyor
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor
14:14
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 18:13:38. #7.12#
SON DAKİKA: Trump’tan 6 ülkeye İbrahim Anlaşması çağrısı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.