Trump'tan Melania'ya herkesin önünde romantik jest: Övgüler yağdırdı - Son Dakika
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Trump'tan Melania'ya herkesin önünde romantik jest: Övgüler yağdırdı

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ABD Başkanı Donald Trump, kadın sağlığına yönelik araştırmaların güçlendirilmesini öngören kararnameyi imzaladığı törende eşi Melania Trump'a yaptığı jestle dikkat çekti. Beyaz Saray'daki törende Melania'nın oturması için sandalyesini çeken Trump, ardından kürsüye geçerek eşine övgüler yağdırdı. Trump, "Melania çok çalışıyor, inanamazsınız. Kısa sürede çok şey başardı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump'ın öncülüğünde hazırlanan ve kadın sağlığına yönelik federal araştırmaların güçlendirilmesini amaçlayan Başkanlık Kararnamesi'ni imzaladı.

Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen imza törenine Trump'ın yanı sıra eşi Melania Trump ve yakın çalışma ekibi de katıldı.

ÖNCE SANDALYESİNİ ÇEKTİ, SONRA KÜRSÜYE GEÇTİ

Tören sırasında eşi Melania Trump'a yaptığı nazik jestle dikkat çeken Trump, konuşmasında da eşine duyduğu hayranlığı dile getirdi.

Melania'nın oturması için sandalyesini çekerek kendisine yardımcı olan Trump, eşinin yerine yerleşmesinin ardından kürsüye geçti. ABD Başkanı, konuşmasında Melania'nın çalışmalarına övgüler yağdırdı.

"MELANIA ÇOK ÇALIŞIYOR, İNANAMAZSINIZ"

Eşinin kısa sürede önemli başarılara imza attığını vurgulayan Trump, "Melania çok çalışıyor, inanamazsınız. Kısa sürede çok şey başardı." ifadelerini kullandı.

Melania Trump ise eşinin kendisine yönelik övgülerini oturduğu yerden dinledi.

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