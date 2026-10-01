Tuba Ünsal\'ın Paris\'teki yeni hayatı başladı: Bence beni sevdi

Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Tuba Ünsal, son görüntüsüyle dikkat çekti. Yıllar içindeki değişimiyle farklı bir görünüme kavuşan 44 yaşındaki oyuncu, bu kez yalnızca son haliyle değil, hayatında aldığı önemli kararla da adından söz ettirdi. Ünsal, kızı Sare'nin eğitimi için çocuklarıyla birlikte Paris'e yerleşerek yeni bir düzen kurdu.





KIZININ EĞİTİMİ İÇİN PARİS'E YERLEŞTİ

Ünsal'ın hayatındaki değişiklik yalnızca görünümüyle sınırlı kalmadı. Oyuncu, Murat Pilevneli ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Sare'nin eğitimi nedeniyle geçtiğimiz hafta oğlu Civan Mert ile birlikte Paris'e yerleşti.

Sare'nin Paris'teki Lycée Molière'e kabul edilmesinin ardından Fransa'ya taşınma kararı alan Ünsal, böylece çocuklarıyla birlikte hayatında yeni bir sayfa açtı.

PARİS'TEKİ YENİ HAYATINDAN İLK KARELERİ PAYLAŞTI

Yeni düzenini kurmaya başlayan Tuba Ünsal, Paris sokaklarında geçirdiği zamanlardan ve arkadaşlarıyla buluşmalarından kareler paylaştı. Şehre kısa sürede ısındığını anlatan oyuncu, Paris hakkındaki ilk izlenimini de takipçileriyle paylaştı.

"BENCE BENİ SEVDİ"

Ünsal, Paris'le arasındaki bağı esprili sözlerle anlatırken, "Paris bence Beyza'nın dediği gibi insanı ya sever ya iter. Bence beni sevdi" ifadelerini kullandı.