TUBİM Bilim Kurulu üyelerinden uyuşturucu kullanımına ilişkin açıklama - Son Dakika

Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Bilim Kurulu üyeleri, Türkiye'de 2018 itibarıyla uyuşturucu kullanımından kaynaklı ölümlerin azaldığını, uyuşturucuyu ilk kullanım yaşı ortalamasının 2019'da 20,8 olarak tespit edildiğini bildirdi.

TUBİM Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Sevil Atasoy, Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ve Prof. Dr. Levent Eraslan, uyuşturucu kullanımı ve madde bağlantılı ölümlere ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Bazı basın yayın organlarında zaman zaman uyus¸turucu kullanımının 5-10 arası yaşlara kadar düs¸tügˆü, madde bağlantılı ölümlerin arttıgˆı, bu ölümlerde Türkiye'nin dünya ve Avrupa'da ilk sıralarda yer aldıgˆı yönünde haberler yapıldığı anımsatılan açıklamada, söz konusu haberlerin bilimsel kaynaklara dayanmadığı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Bas¸kanlıgˆının ilgili birimlerince 2011 ve 2018'de 15-64 yaş aralığındakilere yönelik "Türkiye'de Genel Nüfusta Tütün, Alkol ve Madde Kullanımına Yönelik Tutum ve Davranıs¸ Aras¸tırması" yapıldığı hatırlatılan açıklamada, bu araştırmaların ilkinde 8 bin 45 kişiden yüzde 2,7'sinin, ikinci araştırmada ise 42 bin 754 kis¸iden yüzde 3,1'inin hayatında en az bir kere uyus¸turucu madde kullandığı sonucunun çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, araştırma sonuçlarının nüfusa oranının 2011 yılında 1,3 milyon kis¸i, 2018'de ise 1,7 milyon kis¸i olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

Söz konusu rakamların bagˆımlı veya kullanıcı sayısı değil herhangi bir uyus¸turucu maddeyi hayatında en az bir kez kullananların sayısı olduğuna değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2018 verilerine göre hazırlanan 2020 Birles¸mis¸ Milletler Dünya Uyus¸turucu Raporuna göre dünyada uyus¸turucu madde kullanım yaygınlıgˆı oranı yüzde 5,4 iken bu oran yine 2018 verileriyle Avrupa Uyus¸turucu ve Uyus¸turucu Bagˆımlılıgˆı I·zleme Merkezi (EMCDDA) tarafından hazırlanan 2020 Avrupa Uyus¸turucu Raporunda Avrupa Birliği (AB) ülkeleri için yüzde 29'dur."

Türkiye'deki madde kullanım yaygınlıgˆının hem dünya hem de Avrupa'dakinin oldukça altında olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Ayrıca 2011'de yapılan 'Türkiye'de Genel Nüfusta Tütün, Alkol ve Madde Kullanımına Yönelik Tutum ve Davranıs¸ Aras¸tırması' sonuçlarına göre ilk kullanım yas¸ı ortalaması 20,1 iken 2018'de bu sayı 19,5 olarak tespit edilmis¸tir." denildi.

Açıklamada, 2018'den beri uygulanan "Narkolog Projesi" çerçevesinde, hayatının herhangi bir döneminde uyus¸turucu madde kullandıgˆını beyan eden 15 bin 328 kis¸inin katılımıyla 2019'da yapılan ankette, uyus¸turucuya bas¸lama yas¸ı ortalamasının 20,8 olarak tespit edildiğine işaret edildi.

Türkiye'de uyuşturucu madde kullanımından kaynaklı ölümlere değinilen açıklamada, "2013'te 232 olan dogˆrudan madde bağlantılı ölüm sayısı 2014'te yüzde 114 artıs¸la 497, 2015'te yüzde 19 artıs¸la 590, 2016'da yüzde 56 artıs¸la 920, 2017'de yüzde 2,3 artıs¸la 941 olmus¸tur. 2018'de ise madde bagˆlantılı ölümler düs¸üs¸e geçmis¸ ve yüzde 30,2 azalarak 657 sayısına gerilemis¸tir. 2019'da da madde bağlantılı ölümlerdeki düs¸üs¸ egˆilimi devam etmis¸ ve 2018'e göre yüzde 47,9 azalıs¸la 342 olmus¸tur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 2020 Avrupa Uyuşturucu Raporuna göre ülkelerin uyuşturucu madde kullanımından kaynaklı ölüm sayılarına da yer verildi.

Buna göre, 15-64 yaş aralığındaki kişiler üzerinde yapılan uyuşturucu madde kullanımından kaynaklı ölümlerde milyon kişi başına düşen vaka sayılarında ilk sırada 81 ile İsveç yer aldı.

İsveç'i 76 ile Birleşik Krallık, 72 ile İrlanda ve Finlandiya, 66 ile Norveç takip etti. Türkiye ise bu sıralamada 12 ile 18. sırada yer aldı. Türkiye'de 2019 yılı için bu oranın milyonda 5,9 olduğu vurgulandı.

Son yıllarda uyuşturucuyla mücadele alanında yürütülen çalışmalar sayesinde yakalanan şüpheli ve ele geçirilen uyuşturucu madde miktarının arttığına dikkat çekilen açıklamada, bu durumun madde bagˆlantılı ölümlere düs¸üs¸ olarak yansıdığı ifade edildi.