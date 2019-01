Tüfad Metin Türel Antrenör Gelişim Semineri - Hamza Yerlikaya

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya , sporda kalitenin azaldığını belirterek, "Ne kadar çok geliştiysek, kaliteyi de düşürdük. Çünkü her şeyi maddiyata çevirdik." dedi.Hamza Yerlikaya, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonu TFF ) desteğiyle Antalya 'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlediği Metin Türel Antrenör Gelişim Semineri'ne katıldı.Geçmişte sahaya giden çocukların antrenörler tarafından ücretsiz denendikten sonra seçildiğini aktaran Yerlikaya, günümüzde ise parasını verip kayıt olan çocukların ancak takımlara alınabildiğini belirtti.Herkesin parası olmayabileceğini, önce kişinin kendisini geliştirmesi gerektiğini anlatan Yerlikaya, şöyle konuştu:"Hepimiz sırça köşklerde ya da zengin alanlarda yetişmedik. 'Parasını getirdin mi? Yatırdın mı? Yok giremezsin.' Yeteneği paraya göre mi seçiyoruz? Yoksa sahaya sürerek, anlayarak mı o çocuğu mu kazanıyoruz? Bir defa tercih yapacağız. Benim bu dediğimin aksini söyleyebilecek bir hocamız var mı? Yok. Şu andaki pozisyonu söylüyorum. Nereye giderseniz gidin. Çocuklarımı götürüyorum, daha gitmeden, 'Kayıt var mı? Parasını yatırdınız mı?' Bismillah, bir dur ya. Eskiden bu kadar alanımız, tesisimiz yoktu ama kalitemiz vardı. Ne kadar çok geliştiysek, kaliteyi de düşürdük. Çünkü her şeyi maddiyata çevirdik. Öncelik başarılı olacak kişileri bulabilmek. Sistemi idareciler kurar. Kaliteli idareciler kaliteli antrenörleri, onlar da kaliteli sporcular yetiştirir. Şimdi eleştirirken, 'Kaliteli sporcu yetişmiyor.' diyoruz. Kaliteli hoca yetiştirecek sporcuyu. Bunun standardı belli. Sporcu kendiliğinden yetişemez. Yetişmesi de mümkün değil."Yerlikaya, seminere adı verilen Metin Türel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sohbeti ve muhabbeti olan bir teknik adam olduğunu ifade etti.Dilber: "Türk çocuklarımızı o sahalarda görmek istiyoruz"TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber , destek verilmesi durumunda bu etkinliği her yıl düzenlemek istediklerini, altyapıların düzelmesi için antrenörlerin eğitiminin önemli olduğunu dile getirdi.Devlet tarafından milyonlarca lira harcanarak yapılan güzel sahaların hakkının artık verilmesi gerektiğini vurgulayan Dilber, "Bugün Süper Lig'deki 18 takımın başında yerli antrenörlerimiz var. Gençlik adına onlardan isteğimiz var. Türk çocuklarımızı o sahalarda görmek istiyoruz. Size yönelik bu güveni ve iltiması siz de çocuklarımıza verin. Türkiye'de yapılan bu güzel sahalarda yetişen Türk çocuklarıyla Avrupa 'da kavgamızı verelim. Bu sahaların değerini bilelim. Milyonlarca liraya yapılan bu sahalara şampiyonluklar yakışır." diye konuştu.Sümer: "Türk futbolunun bu reçetesi de korkarım yetersiz kalacak"TÜFAD Onursal Başkanı Özkan Sümer , herkesin farklı yorumu ve medyanın farklı çözüm önerileriyle Türk futbolunun savrulup gittiğini, son günlerde TFF, Kulüpler Birliği Vakfı ve Bankalar Birliği ile bir kurtuluş reçetesi oluşturulduğunu dile getirdi.Bu çabayı takdir ettiğini belirten Sümer, "Çözüm olacağı konusunda umutlu değilim. Çünkü, Türk futbolunun gerçek sorunlarını çözecek bir yaklaşım içerisinde değil. Borçlar ertelenebilir, faizler düşebilir ama nihayetinde kulüpler bu borçları, faizleri ödeyecekler. Hangi birikimle bunu yapacaklar onu düşünmek lazım. Bir üretim, bir sportif başırı ortaya çıkması gerekir. Bir kısım değerleri etkin kılma gereği ortaya çıkıyor. Ne yazık ki bunu sağlayamadığımız sürece Türk futbolunun bu reçetesi de korkarım yetersiz kalacaktır." ifadelerini kullandı.TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, futbolun zenginle fakiri, beyazla siyahı eşit uzaklıkta tutan bir olgu olduğunu, insanların aynı takım için beraber ter döktüklerini kaydetti. TFF'nin antrenörler için elinden geleni yapmaya çalıştığını dile getiren Düşmez, Riva 'daki tesislerde antrenörler için bir yıl içerisinde 100'ün üzerinde seminer düzenlediklerini aktardı.