Tümer Metin'den Ersun Yanal yorumu: "Böyle saçmalık olmaz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Tümer Metin'den Ersun Yanal yorumu: 'Böyle saçmalık olmaz' - Son Dakika Spor

Tümer Metin'den Ersun Yanal yorumu: "Böyle saçmalık olmaz"

6 saat önce

Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Ersun Yanal ile yolları ayırma kararı vermesini değerlendirdi.

Tümer Metin'den Ersun Yanal yorumu:

Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Ersun Yanal ile yolları ayırma kararı vermesini değerlendirdi.


TRT Spor'a konuşan Tümer Metin, "Ersun Yanal ile yollar ayrılmış ama Trabzonspor maçına çıkacak! Kusura bakmayın ama böyle bir saçmalık olamaz! Gerekirse hocasız maça çık ama yollarını ayırdığın hocayla 3 gün sonra hayati maça çıkamazsın!" dedi.


Tümer Metin yorumlarını "Ersun Hoca, Galatasaray maçından sonra gitti. Antalyaspor maçındaki kadro da Ersun Yanal'ın kadrosu değildi. Ersun Hoca, Galatasaray maçından sonra gitti ama açıklayamadılar" ifadeleriyle sürdürdü.


Tümer Metin, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:30 
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