Tümer Metin'den Ersun Yanal yorumu:

Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Ersun Yanal ile yolları ayırma kararı vermesini değerlendirdi.



TRT Spor'a konuşan Tümer Metin, "Ersun Yanal ile yollar ayrılmış ama Trabzonspor maçına çıkacak! Kusura bakmayın ama böyle bir saçmalık olamaz! Gerekirse hocasız maça çık ama yollarını ayırdığın hocayla 3 gün sonra hayati maça çıkamazsın!" dedi.



Tümer Metin yorumlarını "Ersun Hoca, Galatasaray maçından sonra gitti. Antalyaspor maçındaki kadro da Ersun Yanal'ın kadrosu değildi. Ersun Hoca, Galatasaray maçından sonra gitti ama açıklayamadılar" ifadeleriyle sürdürdü.



