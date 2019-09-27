Tuncel Kurtiz mezarı başında anıldı

Sinema ve tiyatro sanatçısı Tuncel Kurtiz, ölümünün 6'ncı yılında Balıkesir'in Edremit ilçesindeki kabri başında anıldı.

Kurtiz'in Çamlıbel Mahallesi'ndeki mezarında düzenlenen anma programına, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer ve Tümdeniz Çelebi, merhum sanatçının eşi Menend Kurtiz, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ile yakınları, dostları ve sevenleri katıldı.

Tuncel Kurtiz'in 19 yıllık komşusu ve yakın arkadaşı olan Ali Osman Kaya, AA muhabirine yapığı açıklamada, şunları söyledi:

"Kurtiz ile 19 yıl komşuluk yaptık. Çok sohbetimiz oldu, o yönden şanslıyım. Yeri doldurulmaz, mümkün değil yerinin doldurulması. Hani derler ya adam gibi adam, insan gibi insan. Emekçiler için, özgürlükler için yaşamı boyunca mücadele veren bir kişiydi. Çamlıbel köyüne gelmesi bizler için çok büyük bir şanstı. Türkiye'nin böyle bir kişiyi, inançlarından hiç taviz vermeden yoluna devam etmesi, koşturması son nefesine kadar örnek alınması gerekir. Saygıyla anıyoruz."

Kurtiz'in hayranlarından Fatma Soysal, "Bugün büyüklüğünü sözle ifade edemediğimiz büyük bir üstadımızı anmak için buradayız. Onun boşluğunu dolduramıyoruz. Bugün burada çok büyük bir anıt mezar yapılacakken böyle bir talebi olmayan ustamızı anmak için buradayız. Onu saygıyla anıyoruz, hürmetle anıyoruz. Onu sonsuzluğa uğurladığımız gün bugün kadar taze, acılıyız." diye konuştu.

CHP Balıkesir Milletvekili Aytekin de anma programında, "Bugün bu ülkenin, bu toprakların yetiştirdiği değerli oyuncuyu, önemli bir şairi aynı zamanda senaristi, değerli bir yazarımızı ve ömrünün son dönemlerini bu topraklara adamış bu toprağın insanını, ağaçlarını, kuşlarını, zeytinini, denizini sevmiş, onun mücadelesini ermiş bir insanı anmak için toplandık. Sokakta yürüyemeyecek kadar şöhretli biriydi ama bir halk otobüsüne binecek kadar da mütevazıydı. Biz onu öyle tanıdık." dedi.

Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen anma etkinliği kapsamında pilav ve ayran ikramı da yapıldı.