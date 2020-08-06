Tunceli'de Covid-19 denetimi - Son Dakika

Tunceli'de Covid-19 denetimi

TUNCELİ - Ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan Korana virüs (Covid-19) denetimleri Tunceli'de de gerçekleştirildi. Denetimlere katılan Vali Mehmet Ali Özkan da vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türkiye genelinde uygulanan en kapsamlı Covid-19 denetimi Tunceli'de de yapılmaya başladı. Bu doğrultuda kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde denetlemelere katılan Vali Mehmet Ali Özkan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında bilgilendirildiği denetimlerde, işletmelerin tedbirlere uyup uymadığı kontrol edildi. Aynı zamanda maskesiz olan vatandaşlara da maske dağıtıldı.

Denetimlerde Vali Özkan'a, İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, kurum amirleri ve STK temsilcileri eşlik etti.