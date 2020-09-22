Kayıp iki kardeşten birinin daha cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Kayıp iki kardeşten birinin daha cesedine ulaşıldı

Tunceli'de 10 gün önce kaybolan Elazığlı iki kardeşten Mehmet Aydemir'in de cansız bedenine ulaşıldı.

Tunceli'de 10 gün önce kaybolan Elazığlı iki kardeşten Mehmet Aydemir'in de cansız bedenine ulaşıldı. Ağabey Bozkurt Aydemir'in cansız bedeni ise 3 gün önce bulunmuştu.

Olay, 13 Eylül Pazar günü Tunceli ile Ovacık ilçesi arasında Munzur Vadisi Milli Parkı'nda meydana geldi. Tunceli'de özel bir doğal gaz şirketinde çalışan Elazığlı Mehmet (41) ve Bozkurt (48) Aydemir kardeşler, özel araçlarıyla vadide dağ sarımsağı toplamaya gitti. Burada araçlarını park eden kardeşlerden bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine çok sayıda ekibin katılımıyla havadan, karadan ve suda arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar kapsamında ağabey Bozkurt Aydemir'in cansız bedenine araçlarını park ettikleri yerden 750 metre aşağıda Munzur Çayı'nda bir buçuk metre derinlikte ulaşıldı. Diğer kardeşin de suya düşme ihtimaline yoğunlaşan ekipler, Munzur Çayı'nda 150 kişilik ekiple arama çalışmasına bugünde devam etti. Bugün günün ilk ışıklarıyla Van ve Diyarbakır'dan gelen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Elazığ Emniyet Müdürlüğünden gelen dalgıç polisler, AFAD, AFAD gönüllüleri, AFAD dağcılık eğitmenleri, Munzur Dağcılık Kulübü (MUDAK), Tunceli Belediyesi İtfaiye amirliği, Munzur Adrenalin ve Doğa Sporları Kulübü (MADOSK) ve vatandaşlardan oluşan 150 kişilik ekip arama çalışmalarını yürüttü. Olayın ilk gününden itibaren sürekli arama çalışmasını yerinde takip eden Vali Mehmet Ali Özkan bilgi aldı.

Kardeşin cansız bedeni 15 kilometre uzaklıkta bulundu

Bölgede yapılan arama çalışmaları kapsamında Mehmet Aydemir'in cansız bedeni araçlarını park ettiklerin yerin 15 kilometre ilerisinde Munzur Çayı'nda bulundu. Kardeş Aydemir'in Siliç köprüsü yakınlarında suda bulunan cansız bedeni dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Aydemir'in cansız bedeninin otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılacağı belirtildi.

Kayıp iki kardeşten birinin daha cesedine ulaşıldı

Mehmet Aydemir, Munzur Çayı, Tunceli, Munzur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 16:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp iki kardeşten birinin daha cesedine ulaşıldı - Son Dakika

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