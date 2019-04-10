Son Dakika Haberleri: Tunceli'de PKK'lı Teröristlerin Sığınağında 125 Kilo Patlayıcı Ele Geçirildi

Tunceli'de PKK'lı Teröristlerin Sığınağında 125 Kilo Patlayıcı Ele Geçirildi

1 saat önce

TUNCELİ'nin Pülümür Vadisi'nde güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonlarda bulunan 2 sığınakta, PKK'lı teröristlerin saldırılarda kullanmak üzere hazırladığı toplam 125 kilo el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Tunceli'de PKK'lı Teröristlerin Sığınağında 125 Kilo Patlayıcı Ele Geçirildi, System.String[]
TUNCELİ'nin Pülümür Vadisi'nde güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonlarda bulunan 2 sığınakta, PKK'lı teröristlerin saldırılarda kullanmak üzere hazırladığı toplam 125 kilo el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nın terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı bahar operasyonları sürüyor. Tunceli- Erzincan karayolunun geçtiği Pülümür Vadisi içinde Uzuntarla köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerin kullandığı 2 sığınak bulundu. Sığınak içerisinde güvenlik güçlerince yapılan aramada, teröristlerin saldırılarda kullanmak amacıyla 25'er kiloluk 5 ayrı şekilde hazırladıkları toplam 125 kilo el yapımı patlayıcı, 8 Kalaşnikof tüfek, 18 Kalaşnikof şarjörü, 46 Zagros silahı mermisi, 100 metre elektrik kablosu, 3 pil bloğu ele geçirildi.

Ele geçirilen el yapımı patlayıcılar, bomba imha uzmanları tarafından imha edildi.

- Tunceli
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:53 Kaynak: DHA
Pülümür, PKK, Tunceli, Güncel
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