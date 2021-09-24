Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle uygulanan gece sokağa çıkma yasağı sonlandırıldı - Son Dakika

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in önceki gün yasama ve yürütme yetkilerini devralmasının ardından, temmuz ayından bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan gece sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Kovid-19 Operasyon Odası'nın görüşlerine göre, salgındaki durumun ülke genelinde daha iyi olduğu ifade edildi.

Kişilerin sokağa çıkmasına ve araç dolaşımına getirilen yasağın tamamen kaldırıldığı ve serbest dolaşımın bu geceden itibaren başlayacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Kovid-19 aşılarını tamamlayanların açık ve kapalı alanlarda gösterilere, etkinliklere, kamusal ve özel toplantılara katılmalarına izin verildiği ifade edilirken, açık ve kapalı alanlardaki doluluk oranının yüzde 50 ile sınırlı olduğu ve kamuya açık alanlar ile toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğunun sürdüğü hatırlatıldı.

Tunus'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında temmuz ayında geceleri 11 saati bulan sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmış daha sonra bu süre 18 Ağustos itibarıyla 5 saate kadar indirilmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de de yasama ve yürütme yetkilerini devralarak yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımlamıştı.