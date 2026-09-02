Tunus'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü resepsiyonu düzenlendi - Son Dakika
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Tunus'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü resepsiyonu düzenlendi

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Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün 104. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı davetlilere iletilirken Türkiye-Tunus ilişkileri ve bölgesel işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün 104. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Başkent Tunus'taki Büyükelçilik konutunda gerçekleştirilen programa, Tunus hükümeti temsilcilerinin yanı sıra ülkede görev yapan büyükelçiler ve kordiplomatik mensupları, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının temsilcileri ile Türk ve Tunuslu davetliler katıldı.

PROGRAM MİLLİ MARŞLARLA BAŞLADI

Program, Türkiye ve Tunus'un milli marşlarının okunmasıyla başladı. Ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapısı, faaliyetleri, imkan ve kabiliyetlerinin tanıtıldığı video gösterildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MESAJI DAVETLİLERE İLETİLDİ

Program kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesaj, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi tarafından davetlilere aktarıldı.

Büyükelçi konuşmasında, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün Tunus'ta yaşayan Türk vatandaşları açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde Türkiye'nin sevincini paylaşan Tunuslular ile dost ve müttefik ülke temsilcilerine teşekkür etti.

Türk milletinin tarih boyunca hürriyet ve bağımsızlığa verdiği önemin altını çizen Büyükelçi, "Her Türk asker doğar" anlayışının milletin vatan ve özgürlük sevgisinin güçlü göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE-TUNUS İLİŞKİLERİNE VURGU

Türkiye'nin küresel ölçekte yaşanan dönüşümleri yakından takip ederken milli çıkarları ve stratejik hedefleri doğrultusunda etkin ve kararlı bir dış politika yürüttüğünü belirten Büyükelçi, Türkiye-Tunus ilişkilerinin de bu anlayış çerçevesinde her alanda geliştirildiğini kaydetti.

Yüzyıllara uzanan ortak tarih ve kardeşlik bağlarının iki ülke arasındaki ilişkilerin temelini oluşturduğunu ifade eden Büyükelçi, Türkiye'nin Tunus'la mevcut işbirliğini daha ileriye taşımak için çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Türkiye'nin Afrika kıtasıyla ilişkilerini ve işbirliğini derinleştirmeye yönelik çalışmalarının hem ikili düzeyde hem de bölgesel kuruluşlar çerçevesinde devam ettiğini belirten Büyükelçi, Türkiye'nin bölgesinde ve ötesinde barış, istikrar ve işbirliğinin güçlendirilmesi için sorumluluk üstlenmeye devam edeceğini ifade etti.

"DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR" MESAJI

Konuşmasının İngilizce bölümünde küresel ölçekte artan jeopolitik ve jeostratejik rekabete dikkati çeken Büyükelçi, Türkiye'nin uluslararası sistemin dönüşümüne katkı sunmaya devam ettiğini belirtti.

Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan çatışma, zulüm ve katliamların sona erdirilmesi için Türkiye'nin sahip olduğu imkanları seferber ettiğini ifade eden Büyükelçi, barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Savunma sanayisindeki yatırımlar ve geliştirilen işbirlikleriyle Türkiye'nin kendi güvenliğinin yanı sıra dost ve müttefik ülkelerin güvenliğine de katkıda bulunduğunu dile getiren Büyükelçi, milli ve yerli savunma sanayisi ürünlerinin bu anlayışın önemli unsurlarından olduğunu söyledi.

"Dünya beşten büyüktür" anlayışı doğrultusunda tüm ülkelerin adil ve eşit şekilde temsil edildiği küresel bir düzenin önemine işaret eden Büyükelçi, konuşmasının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle yad etti, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şükranlarını sundu.

ASKERİ ATAŞELİKTE RÜTBE DEĞİŞİMİ

Programda ayrıca Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğinde Askeri İdari Ataşe olarak görev yapan Muhabere Astsubay Kıdemli Üstçavuş Fatih Demir'in rütbe değişimi gerçekleştirildi.

Fatih Demir'e yeni rütbesi olan Başçavuş rütbesi takdim edildi.

Resepsiyon, davetlilere yapılan ikramların ve görüşmelerin ardından sona erdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Tunus, TSK, Son Dakika

Son Dakika Tunus Tunus'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü resepsiyonu düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunus'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü resepsiyonu düzenlendi - Son Dakika
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