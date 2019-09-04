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Turan'dan Giresunlular şehitliği için yeni müjde

4 saat önce

TBMM İdare Amiri ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İscehisar ilçesinin Doğanlar Mahallesinde bulunan "Giresunlular Şehitliği"nde düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

Turan'dan Giresunlular şehitliği için yeni müjde, System.String[]

TBMM İdare Amiri ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İscehisar ilçesinin Doğanlar Mahallesinde bulunan "Giresunlular Şehitliği"nde düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

Turan, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, vatan, millet ve dinleri için canlarını feda eden şehitlerin, boyunlarına astıkları şeref madalyası ile yüce bir mevki olan şehadet makamında olduklarını kaydetti.

Şehitlerin haklarının ödenemeyeceğini belirten Turan, "Ancak onların aziz hatıralarını yaşatmak, onları anmak ve en önemlisi onları doğru anlamak durumundayız. Afyonkarahisar'a 97 yıl önce Giresun'dan gelerek kentin sırtlarında düşmana burayı dar eden ve canlarını vatan için, dini Mübin için feda eden kahraman şehitlerimizi anmak için bu yılda görkemli bir etkinlik düzenlendi." ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar'daki "Giresunlular Şehitliği"nin Türkiye'de bir ilin sınırları içerisinde başka bir ilin adını taşıyan tek şehitlik olması açısından farklı bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Turan, "Şehitlikte, Büyük Taarruz sırasında mecburi vatan hizmeti dışında kente gelerek, gönüllülük esasıyla kurulan 42. ve 47. Alaya katılan kahraman Giresunlular var. Şehitliğimizin onların ebedi istirahatgahı olması açısından da ayrı bir anlamı var." dedi.

Şehitlikte, Giresunlular İstiklal Savaşı Müzesinin yer alması için çalışma yürüttüklerini aktaran Turan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi burada da şehitliği şanına yakışır hale dönüştürmek istiyoruz. Şehitliğin ışıklandırması dışında, ziyaretçi sayısını artırmak, ziyaretçilerimize ecdadının hangi şartlarda ve hangi ruhla düşmanla mücadele ettiğini göstermek için yeni projelerimiz var. Savaş alanlarının canlandırılması, siperlerin kazılması, siperlerdeki askerlerimizin, şehitlerimizin figürlerle canlandırılması, o dönemde kullanılan teçhizatın cepheye ve mevzilere yerleştirilmesi, ses efektlerinin konulması gibi projelerimiz var. İnşallah onları da bitirdiğimizde buradaki şehitlik daha başka bir görünüme kavuşacak. Şehit yakınlarımız ve hemşehrilerimiz dışında da şehitliği ziyarete gelenler, burada savaşı tekrar yaşayacaklar, o ruhu gözlerinde canlandıracaklar ve bir daha gelmek isteyeceklerdir."

Hasan Turan, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 08:46 Kaynak: AA
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