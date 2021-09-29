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Turistler rotasını Erzurum'daki Narman Peribacalarına çeviriyor - Son Dakika

Turistler rotasını Erzurum'daki Narman Peribacalarına çeviriyor

29.09.2021 21:17
Turistler rotasını Erzurum'daki Narman Peribacalarına çeviriyor, System.String[]

UNESCO Türkiye Milli Komisyonunca Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Erzurum'un Narman ilçesindeki peribacaları, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyor.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonunca Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Erzurum'un Narman ilçesindeki peribacaları, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyor.

Erzurum Valisi Okay Memiş, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, vali yardımcıları, kaymakamlar, turizm işletmecileri ve daire müdürleriyle peribacaları bölgesinde safari yaptı, bölgede turistler için bulundurulan atlarla gezdi.

Sosyal tesiste inceleme yapan Memiş, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Memiş, gazetecilere, Narman Peribacalarını muhteşem bir coğrafyanın içinde jeolojik park ve görenlerin büyülendiği bir alan olarak değerlendirdi.

İnsanların Erzurum'da "Böyle bir yer var mıymış?" diye şaşırdığını aktaran Memiş, hem yerli hem de yabancı turistler için muhteşem bir coğrafyaya yaklaşık 2 yıl önce doğaya uygun bir tesis yaptıklarını söyledi.

Memiş, peribacalarına önceden gelen insanların oturabileceği, ihtiyaçlarını giderebileceği ve yemeğini yiyebileceği bir yer olmadığına dikkati çeken Memiş, "Açılan bu tesisle büyük bir eksiklik giderildi. Tesisi daha yeni açtığımız halde binlerce insanın buraya ziyaret etmesini memnuniyetle gözlemliyoruz. Hatta yabancı turistlerin bile çok önemli uğrak yerlerinden biri oldu. Özellikle Uzak Doğu'dan, Avrupa ülkelerinden ve İtalya'dan turistlerin çok rağbet ettiği bir yer. 3,5 kilometrelik bir asfalt çalışmamız var o da bittiğinde tur otobüsleri gelecekler. İsterlerse 30 dakikalık bir patika yol yürüyüşüyle buradaki muhteşem coğrafyayı tek tek gezecekler." dedi.

Bölgede atlı safari, ATV araçları ve elektrikli bisikletlerle turlar da düzenleneceğini ifade eden Memiş, şimdiden bölgede kendilerini memnun eden bir ilginin olduğunu belirtti.

"1 milyonun üzerinde bir turist hedefimiz vardı"

"Pandeminin özellikle o zor günlerini yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Burası böylece Hem Erzurumluların hem de dışarıdan gelen turistlerin akınına uğruyor. Herkesi bu güzel coğrafyayı görmeye bekliyoruz." diyen Memiş, hem Narman ile çevre ilçelerde hem de Erzurum'da geniş konaklama imkanları bulunduğunu söyledi.

Tatil için gelenlerin Erzurum'da rahatlıkla bir haftasını geçirebileceğini vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:

"Erzurum özelinde 1 milyonun üzerinde bir turist hedefimiz vardı ve onu yakalamış durumdayız. Narman Peribacalarına ise 100 bin turist bekliyoruz. Buraya insanların ayağı alıştıkça tur operatörlerinin uğrak noktası oldukça bu sayı Tortum Şelalesi'yle beraber daha da artacak."

Daha sonra Yakutiye Belediyesince Narman ile Uzundere ilçesine yapılan Dostluk Parkı ile halı sahanın açılışı, Vali Memiş ve beraberindekilerin yanında, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ün katılımıyla yapıldı.

Tortum Şelalesi'nde yapımı süren yürüyüş yolu, seyir terası ve restoran çalışmalarını da inceleyen Vali Memiş, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Türkiye, Erzurum, turist, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turistler rotasını Erzurum'daki Narman Peribacalarına çeviriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Turistler rotasını Erzurum'daki Narman Peribacalarına çeviriyor - Son Dakika
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